Gói thầu tại Trường Bời Lời, Tây Ninh: Vì sao Tiến Tân Phát được chọn?

Ban QLDA ĐTXD khu vực 3 (Tây Ninh) vừa chọn Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát trúng gói thầu 2,49 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt được qua đấu thầu là 7,98%.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực 3 (Tây Ninh) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc Dự án Trường THCS Bời Lời - Xây dựng nhà đa năng. Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát đã vượt qua một đối thủ để trúng thầu. Đáng chú ý, gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm đạt gần 8%.

Công bố kết quả gói thầu IB2500353614

Ngày 13/10/2025, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực 3 (Ban QLDA ĐTXD khu vực 3) đã ký Quyết định số 461/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Thi công xây dựng (Mã TBMT: IB2500353614).

Quyết định số 461/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Thi công xây dựng.

Gói thầu này thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án Trường THCS Bời Lời - Xây dựng nhà đa năng. Nguồn vốn thực hiện được xác định từ vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu và ngân sách thị xã.

Theo Quyết định số 333/QĐ-BQL ngày 20/8/2025 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT) qua mạng, gói thầu Thi công xây dựng có giá trị là 2.492.243.816 đồng. Thời gian thực hiện gói thầu là 150 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Biên bản mở thầu ngày 29/8/2025 ghi nhận, gói thầu IB2500353614 có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gồm: Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát (Mã số doanh nghiệp: 3901184975) và Công ty TNHH Xây dựng PNP (Mã số doanh nghiệp: 3901203586).

Sau quá trình đánh giá E-HSDT, tại Quyết định số 461/QĐ-BQL, Ban QLDA ĐTXD khu vực 3 (Tây Ninh) đã phê duyệt đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát, với giá trúng thầu là 2.293.290.288 đồng.

Nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Xây dựng PNP được thông báo không trúng thầu với lý do "Xếp hạng 2".

Như vậy, so với giá gói thầu được duyệt (2.492.243.816 đồng), giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát thấp hơn 198.953.528 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 7,98%.

Năng lực nhà thầu trúng thầu được đánh giá ra sao?

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 636/BC-CTY do Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam (đơn vị tư vấn đấu thầu) lập ngày 18/9/2025, cả hai nhà thầu tham dự đều được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ của E-HSDT.

Về năng lực và kinh nghiệm, cả Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát và Công ty TNHH Xây dựng PNP đều được tổ chuyên gia đánh giá là "Đạt" các yêu cầu về nguồn lực tài chính, hợp đồng tương tự, năng lực nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công.

Tuy nhiên, khi xét duyệt về giá, Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát có giá dự thầu (sau hiệu chỉnh sai lệch, giảm giá nếu có) là 2.293.290.288 đồng, thấp hơn so với Công ty TNHH Xây dựng PNP. Do đó, tổ chuyên gia đã đề nghị xếp hạng 1 cho Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát.

Báo cáo đánh giá cũng nêu rõ, Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát được đề nghị trúng thầu với giá 2.293.290.288 đồng, thời gian thực hiện 150 ngày.

Theo thông tin công khai, Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát có mã số doanh nghiệp 3901184975, đăng ký địa chỉ trụ sở (sau sáp nhập) tại Số 55, Hẻm 20, Đường Phạm Văn Đồng, Khu Phố 3, Phường Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh.

Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng là một trong những yêu cầu bắt buộc nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cũng như Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Điều 6 của Luật Đấu thầu quy định rõ về việc bảo đảm cạnh tranh, trong đó yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu.

Việc gói thầu tại Trường THCS Bời Lời thu hút 02 nhà thầu tham dự và đạt được tỷ lệ tiết kiệm gần 8% là một tín hiệu cho thấy hoạt động đấu thầu đã có sự cạnh tranh.

Tuy nhiên, dữ liệu về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát trong năm 2025 cũng cho thấy một số điểm đáng chú ý. Theo thống kê, trong năm 2025, doanh nghiệp này còn được ghi nhận trúng Gói thầu Thi công xây dựng công trình (thuộc dự án khác) do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng mời thầu, với giá trúng thầu là 3.707.474.719 đồng, vào ngày 30/5/2025.

Đặc biệt, cũng tại Bên mời thầu là Ban QLDA ĐTXD khu vực 3 (Tây Ninh), chỉ một ngày trước khi biên bản mở thầu gói Trường THCS Bời Lời được công bố, vào ngày 28/8/2025, Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát được ghi nhận đã "Trượt thầu" tại một gói thầu khác. Trước đó, vào ngày 01/8/2025, doanh nghiệp này cũng liên quan đến một gói thầu bị "Huỷ thầu" tại chính Ban QLDA ĐTXD khu vực 3.

Tần suất tham gia và kết quả (trúng, trượt, hủy) liên tục của một nhà thầu tại cùng một bên mời thầu đặt ra câu hỏi về "gu" lựa chọn gói thầu của doanh nghiệp, cũng như chất lượng của công tác lập hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu của các bên.

Để đảm bảo công trình Trường THCS Bời Lời - Xây dựng nhà đa năng sớm được đưa vào sử dụng, đáp ứng mong mỏi của thầy và trò nhà trường, dư luận mong đợi Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát sẽ tập trung nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ 150 ngày và đảm bảo chất lượng như đã cam kết trong hồ sơ dự thầu.