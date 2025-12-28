Hà Nội

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả kinh tế trong gói thầu tiết kiệm gần 20% tại Đại học Cần Thơ [Kỳ 3]

Các chuyên gia pháp lý và đấu thầu phân tích về trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư khi giá trúng thầu giảm mạnh so với dự toán.

Hải Đăng

Quay trở lại gói thầu cải tạo Nhà 4T2 tại Trường Đại học Cần Thơ, con số tiết kiệm hơn 1,46 tỷ đồng (tương đương 19,54%) là một minh chứng cho hiệu quả của đấu thầu qua mạng theo tinh thần Luật Đấu thầu 2023. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ phần mềm phân tích, tỷ lệ tiết kiệm trung bình trong lịch sử tham gia thầu của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính chỉ rơi vào khoảng 8,12%. Do đó, mức giảm giá gần 20% tại dự án của Trường Đại học Cần Thơ được coi là một bước đi "quyết liệt" bất thường của doanh nghiệp.

11-9767.jpg
Ảnh minh họa

Phân tích sâu hơn vào hồ sơ thầu, giá gói thầu dự toán là 7.496.702.286 đồng, bao gồm cả chi phí thiết bị và dự phòng. Nhà thầu Trung Tính trúng thầu với giá 6.031.925.015 đồng, cam kết thực hiện trong 180 ngày bằng hợp đồng đơn giá cố định. Trong danh mục thiết bị, doanh nghiệp này chào các loại máy bơm Pentax (Italia), bình chữa cháy Việt Nam, điều hòa Daikin... đều có năm sản xuất 2025.

Luật sư Dương Minh Tâm (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng, theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện khi nhà thầu chào giá thấp để đảm bảo chất lượng công trình. "Tiết kiệm cho ngân sách là mục tiêu hàng đầu, nhưng đi kèm với đó phải là sự đảm bảo tuyệt đối về vật tư, thiết bị đúng như cam kết trong hồ sơ dự thầu, nhất là với các thiết bị phòng cháy chữa cháy và điều hòa không khí", luật sư Tâm nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định: "Với một doanh nghiệp có quy mô vừa như Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính, việc quản trị chi phí để đạt được mức giảm giá gần 20% mà vẫn đảm bảo lợi nhuận và chất lượng là một thách thức không nhỏ. Đây cũng là dịp để chủ đầu tư là Trường Đại học Cần Thơ thể hiện vai trò quản lý dự án nghiêm túc, tránh tình trạng 'bỏ thầu giá thấp rồi tìm cách bù đắp bằng khối lượng phát sinh'".

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án này còn bao gồm nhiều gói thầu tư vấn và bảo hiểm khác, tạo nên một quy trình khép kín từ lập hồ sơ đến giám sát thi công. Việc lựa chọn được nhà thầu nội tỉnh như Trung Tính thi công ngay trên địa bàn Cần Thơ cũng kỳ vọng sẽ giúp dự án về đích đúng tiến độ 180 ngày như đã ký kết.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

