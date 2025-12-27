Hà Nội

Bạn đọc

Nhà thầu Bình Trang: Trúng thầu sát nút, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"

Phân tích dữ liệu cho thấy nhiều gói thầu giá trị lớn do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang thực hiện có tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức thấp, thường dưới 1%.

Hải Đăng

Tiết kiệm ngân sách là một trong những mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu. Thế nhưng, tại các gói thầu mà Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang trúng thầu, con số này lại khiến nhiều người không khỏi băn khoăn.

Theo dữ liệu đấu thầu, tỉ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này đạt mức 96,75%. Điều này đồng nghĩa với việc tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ 3,25%. Đáng chú ý, tại một số chủ đầu tư và bên mời thầu "quen thuộc", con số này còn thấp hơn nhiều.

Điển hình tại các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại TTNT mời thầu, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang tham gia 8 gói, trúng 7 gói với tỉ lệ giá trúng thầu so với dự toán lên tới 99,74% . Tương tự, tại Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, tỉ lệ này cũng đạt mức 99,59% cho 6 gói thầu trúng tuyệt đối .

Tại gói thầu Sửa chữa ĐT.831 vừa trúng vào tháng 12/2025, với giá trúng thầu 10.319.616.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm cũng được cho là ở mức rất thấp so với giá gói thầu được phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại gói thầu Đường liên xã Thủy Tây (Tây Ninh) với mức giá 36,9 tỉ đồng.

1-8905.jpg
Ảnh minh họa

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) dẫn giải: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, nếu các gói thầu thường xuyên có tỉ lệ tiết kiệm dưới 1%, cơ quan chức năng cần xem xét kỹ lưỡng quy trình lập hồ sơ mời thầu, đặc biệt là các tiêu chí kỹ thuật, nhằm đảm bảo không có hiện tượng định hướng nhà thầu".

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa nhà thầu và các đơn vị tư vấn tư nhân cũng là một điểm đáng lưu ý. Tại Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Hùng Phát, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang đã tham gia 13 gói thầu và thắng thầu tuyệt đối cả 13 gói . Liệu có hay không sự ưu ái hoặc các rào cản kỹ thuật vô hình khiến các đối thủ khác khó có thể tiếp cận các dự án này một cách sòng phẳng?

