Xoài Non đọ sắc cùng Trịnh Thùy Linh

Dù đã đương nhiệm 3 tháng nhưng Á hậu Trịnh Thùy Linh vẫn chưa được nhiều khán giả biết đến. Tuy nhiên, người đẹp Thanh Hóa vẫn có vài lần gây sốt với vẻ ngoài ngọt ngào, lộng lẫy. Mới đây, cô đã thu hút sự chú ý của đông đảo fan sắc đẹp với màn đọ sắc cùng hotgirl Xoài Non.

Theo đó, Á hậu Trịnh Thùy Linh và Xoài Non đã tham dự chung một sự kiện vào ngày 19/3 vừa qua. Cả hai đều diện váy dạ hội màu trắng vô cùng quyến rũ và ngọt ngào. Thùy Linh khoác lên mình một chiếc đầm hai dây với thiết kế cổ đổ giúp "hack" vòng 1 thêm gợi cảm, nóng bỏng. Cô để kiểu tóc buộc nửa đầu và trang điểm nhẹ nhàng với son môi đỏ để nổi bật trước đám đông.

Thùy Linh đeo thêm phụ kiện ngọc trai ton sur ton với outfit. Nhiều khán giả nhận xét rằng Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022 xinh đẹp không thua kém gì với các người đẹp khác.

Về phía Xoài Non, cô nàng chọn một chiếc váy cúp ngực khoe khéo phần xương quai xanh quyến rũ. Bà xã Xemesis trang điểm tông cam đào nhẹ nhàng để tôn lên ngũ quan thanh tú. Do để tóc màu vàng nên Xoài Non có nhan sắc như lai Tây.

Sau khi nhìn bức ảnh Xoài Non ngồi cạnh Trịnh Thùy Linh, dân tình đã chia làm 2 luồng ý kiến. Nhiều người cho rằng Xoài Non nổi bật hơn do sở hữu ngoại hình khác biệt không trộn lẫn với bất kỳ ai, ngoài ra khuôn mặt nhỏ nhắn cũng giúp cô lấn át Á hậu Việt Nam. Mặt khác, fan sắc đẹp lại nghiêng về Trịnh Thùy Linh bởi cô có nhan sắc đậm chất châu Á, ngoài ra gương mặt của người đẹp Thanh Hóa đã được "thẩm định" bởi các bác sĩ nhân trắc học nên càng uy tín hơn.