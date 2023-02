Qua ảnh của chồng, Xoài Non bị dìm hàng nhan sắc không thương tiếc

Với vẻ ngoài xinh đẹp và gợi cảm, Xoài Non (tên thật là Phạm Thu Trang, sinh năm 2002) luôn nhận về rất nhiều lời khen của cư dân mạng. Ngay cả trong những hoàn cảnh ngặt nghèo như mặt mộc hay ống kính team qua đường thì nhan sắc của gái xinh vẫn không có gì để chê. Mới đây, Xoài Non đã đăng một loạt ảnh của mình qua ống kính của chồng khiến nhiều người bật cười vì sự hài hước của 2 vợ chồng. Trái ngược với ảnh sống ảo thường thấy, những khoảnh khắc của Xoài Non khi được Xemesis (tên thật là Hiếu Nghiêm, sinh năm 1989) chụp đều rất khó đỡ, không phải đầu bù tóc rối thì cũng đang nhí nhố, nghịch ngợm. “Bình thường em nhìn cũng tạm được mà sao qua ống kính chồng em nó lạ lắm à nghen” - hot girl viết. Dù Xoài Non phải than thở nhưng phía dưới bài đăng của cô nàng, cư dân mạng đã để lại rất nhiều lời khen. Ai nấy đều cho rằng Xoài Non vẫn rất xinh xắn và dễ thương, Xemesis khó lòng mà "dìm" được. "Trời đánh tránh bữa ăn" còn Xemesis thì tranh thủ chụp ảnh vợ ngay cả những lúc cô nàng đang tập trung ăn uống. Tính cách lầy lội, hài hước của Xoài Non cũng được thể hiện rõ ràng qua ống kính của Xemesis. Xinh đẹp là vậy nhưng Xoài Non không thoát khỏi thảm cảnh bị chồng dìm hàng khi nhờ chụp ảnh. Dù đã kết hôn được hơn 2 năm, vừa là hot girl vừa làm bà chủ nhưng Xoài Non vẫn rất hồn nhiên, mê chơi game Vợ chồng Xemesis - Xoài Non vừa kỉ niệm 5 năm yêu nhau cách đây không lâu

