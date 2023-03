Đu trend biến hình mới, Xoài Non bị nhận xét: "Đơ toàn tập"

Xoài Non đã không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả, cô nàng được mệnh danh là người đẹp "không góc chết". Bởi lẽ, dù là qua camera thường hay ảnh tự đăng đều toát lên một sự cuốn hút khó tả. Mới đây, nàng hot girl Gen Z lại khiến dân tình được một phen xôn xao khi xuất hiện trong một clip biến hình. Mở đầu video, bà xã Xemesis để lộ gương mặt mộc mịn màng, đôi môi không son vẫn căng hồng. Chỉ qua một cái "búng tay", Xoài Non đã hóa thành một phiên bản khác với đôi mắt được đánh đậm, hàng lông mày ngang sắc nét. . Dù chỉ mới đi được nửa đoạn đường makeup nhưng độc giả đã không khỏi dành lời khen có cánh cho nhan sắc búp bê của hot girl 10x. Sau 7749 bước, Xoài Non đã chính thức lộ diện với một diện mạo hoàn hảo nhất, một chút son môi đỏ cam giúp gương mặt của hot girl 10x sáng lên trông thấy Như thường lệ, Xoài Non lại tiếp tục nhận về bão tim cho màn biến hình này. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có một vài khán giả đã cho rằng Xoài Non xinh nhưng bị "đơ", so sánh những màn biến hình của cô nàng từ trước đến nay dường như chẳng có sự khác biệt, nếu không muốn nói là một màu. Cũng không ít khán giả đã bênh vực hot girl cho rằng nếu đơ được như Xoài Non thì họ cũng muốn. Mỗi lần đăng ảnh lên trang cá nhân là y rằng Xoài Non lại khiến dân mạng một phen “mlem”. Cách đây chưa lâu, cô nàng xả bộ ảnh đời thường nhận về khá nhiều sự quan tâm. Để có được nhan sắc ấn tượng, Xoài Non cũng rất chăm chỉ skincare. Nhờ vậy, dù là mặc mộc hay makeup cô nàng đều có một lớp nền vô cùng hoàn hảo.

