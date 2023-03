Xoài Non ngày càng chăm diện đồ hở khoe dáng chuẩn

Mới đây, Xoài Non đã khiến netizen xuýt xoa với những hình ảnh mới nhất của cô trên trang cá nhân. Trong ảnh, người đẹp sinh năm 2002 diện bộ cánh kiệm vải với áo crop-top xanh trên nền chất liệu ren khoe vai trần cùng hình thể căng tràn sức sống ở độ tuổi 20. Thời gian gần đây, bà xã Xemesis cùng đã quyết định đổi sang một kiểu tóc sáng màu hơn giúp tôn lên nước da trắng nõn nà cùng vẻ đẹp như lai Tây của cô. Trước đó, hot girl Xoài Non từng nhiều lần khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi khoác lên mình những thiết kế kiệm vải, tôn dáng. Những bộ cánh được Xoài Non diện không chỉ giúp phô diễn hình thể mà còn có tính thời trang cao, thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện. Ngoài ra, vợ streamer Xemesis cũng tích cực thay đổi nhiều tạo hình lẫn phong cách trang điểm để luôn "F5" bản thân trong lối ăn mặc gợi cảm này. Có thể thấy, Xoài Non bộc lộ rõ nét khuynh hướng thời trang quyến rũ kể từ khi về chung nhà với streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis. Được biết, Xemesis cũng là người rất ủng hộ vợ trong việc theo đuổi phong cách mà bản thân yêu thích. Nhờ đó, bạn thân Linh Ngọc Đàm có thể tự tin hơn trong việc khám phá nhiều khía cạnh quyến rũ của bản thân để gửi đến công chúng. Hiện tại, Xoài Non đang có cuộc sống hôn nhân tràn ngập hạnh phúc bên streamer Xemesis. Cặp đôi cùng thường xuyên khoe những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ trên trang cá nhân khiến netizen không khỏi ngưỡng mộ. Về nhà chung đã được hơn 2 năm, Xoài Non và ông xã cũng được fan hối thúc tính đến chuyện có "tin vui" sớm. Người đẹp sinh năm 2002 cũng rất cởi mở về chuyện này khẳng định rằng sẽ thông báo đến người hâm mộ ngay khi bản thân có em bé. Xoài Non và Xemesis có hành trình yêu nhau đến nay đã được hơn 5 năm. Bộ ảnh Valentine ngọt lịm của cả 2 trong năm nay.

