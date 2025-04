Giáng My khoe nhan sắc đẹp xuất sắc bao người phát ghen

Ở tuổi 54, từng sinh nở, Hoa hậu Giáng My vẫn đẹp gây mê. Cô sở hữu làn da trắng sứ, thân hình mảnh mai, gương mặt thon gọn. Ảnh: FB Giáng My. Diện các mẫu váy tông màu rực rỡ, thướt tha, Giáng My trẻ đẹp như thiếu nữ đôi mươi. Ảnh: FB Giáng My. MC Thanh Mai thậm chí khen ngợi nhan sắc của Giáng My đẹp như công chúa. Ảnh: FB Giáng My. Nhiều người trầm trồ trước vẻ ngoài không tuổi của Hoa hậu Đền Hùng 1992. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My cuốn hút, gây thương nhớ khi đoạt vương miện Hoa hậu Đền Hùng 1992. Ảnh: Arttimes. Sau nhiều năm nổi tiếng, Giáng My vẫn duy trì được ngoại hình tươi trẻ, có sức hút không kém các đàn em khi đọ sắc. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My liên tục thay đổi phong cách thời trang, lúc trẻ trung, khi lại thanh lịch, sang trọng. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My chuộng phong cách cổ điển khi tham gia các sự kiện. Ảnh: FB Giáng My. Ở tuổi U60, Giáng My vẫn tự tin diện các mẫu áo tắm ôm sát tôn lên đường cong hình thể. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My khoe không ít hình ảnh quyến rũ ở đời thường. Ảnh: FB Giáng My. Nhiều năm qua, cô là một trong những "phú bà" của showbiz Việt nhờ mát tay kinh doanh. Ảnh: FB Giáng My. Người đẹp đang sống trong biệt thự 1.000m2. Không ít lần, Giáng My mở tiệc hoành tráng trong tổ ấm mời bạn bè, người thân. Ảnh: FB Giáng My. Xem video: "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

Ở tuổi 54, từng sinh nở, Hoa hậu Giáng My vẫn đẹp gây mê. Cô sở hữu làn da trắng sứ, thân hình mảnh mai, gương mặt thon gọn. Ảnh: FB Giáng My. Diện các mẫu váy tông màu rực rỡ, thướt tha, Giáng My trẻ đẹp như thiếu nữ đôi mươi. Ảnh: FB Giáng My. MC Thanh Mai thậm chí khen ngợi nhan sắc của Giáng My đẹp như công chúa. Ảnh: FB Giáng My. Nhiều người trầm trồ trước vẻ ngoài không tuổi của Hoa hậu Đền Hùng 1992. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My cuốn hút, gây thương nhớ khi đoạt vương miện Hoa hậu Đền Hùng 1992. Ảnh: Arttimes. Sau nhiều năm nổi tiếng, Giáng My vẫn duy trì được ngoại hình tươi trẻ, có sức hút không kém các đàn em khi đọ sắc. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My liên tục thay đổi phong cách thời trang, lúc trẻ trung, khi lại thanh lịch, sang trọng. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My chuộng phong cách cổ điển khi tham gia các sự kiện. Ảnh: FB Giáng My. Ở tuổi U60, Giáng My vẫn tự tin diện các mẫu áo tắm ôm sát tôn lên đường cong hình thể. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My khoe không ít hình ảnh quyến rũ ở đời thường. Ảnh: FB Giáng My. Nhiều năm qua, cô là một trong những "phú bà" của showbiz Việt nhờ mát tay kinh doanh. Ảnh: FB Giáng My. Người đẹp đang sống trong biệt thự 1.000m2. Không ít lần, Giáng My mở tiệc hoành tráng trong tổ ấm mời bạn bè, người thân. Ảnh: FB Giáng My. Xem video: "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL