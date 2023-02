Hot girl Xoài Non bị “dìm” không thương tiếc nhờ chồng thiếu gia

Mới đây, khi đăng bộ ảnh bị chồng dìm, hot girl Xoài Non than thở: "Bình thường em nhìn cũng tạm được mà sao qua ống kính chồng em nó lạ lắm à nghen". Trái ngược với ảnh sống ảo thường thấy, những khoảnh khắc của Xoài Non khi được chồng thiếu gia chụp đều khó đỡ, không phải đầu bù tóc rối thì cũng đang nhí nhố, nghịch ngợm. Có thể thấy, đây đều là những khoảnh khắc đời thường của hot girl Xoài Non mà ông xã đã vô tình chụp được. Qua ống kính của Xemesis, gái xinh 2K có thể kém lung linh do không trang điểm kỹ càng và cũng không ăn diện váy áo lộng lẫy. Tuy nhiên, người đẹp lại ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc tự nhiên mà khó góc máy nào có thể "dìm" được. Nhiều người thậm chí còn cho rằng những hình ảnh mà Xemesis chụp Xoài Non lại càng chứng tỏ được đẳng cấp nhan sắc của cô nàng. Khoảnh khắc ăn uống vô tư của cô cũng lọt vào ống kính của ông xã. Bên dưới, nhiều người vẫn động viên cô nàng: "Vẫn xinh quá luôn", "Như này mới đúng xinh luôn á", "Nhưng vẫn cute bà nha"... Trước khi kết hôn với Streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis, Xoài Non đã là một hot girl có tiếng. Cô được yêu mến nhờ gương mặt xinh như búp bê. Nhìn ảnh, nhiều người cứ ngỡ Xoài Non lai Tây nhưng bố mẹ cô đều là người Việt. Người đẹp sở hữu gương mặt nhỏ, đôi mắt to cùng sống mũi cao thanh thoát mà không cần sử dụng đến bất kỳ biện pháp thẩm mỹ nào. Ảnh: FBNV

Mới đây, khi đăng bộ ảnh bị chồng dìm, hot girl Xoài Non than thở: "Bình thường em nhìn cũng tạm được mà sao qua ống kính chồng em nó lạ lắm à nghen". Trái ngược với ảnh sống ảo thường thấy, những khoảnh khắc của Xoài Non khi được chồng thiếu gia chụp đều khó đỡ, không phải đầu bù tóc rối thì cũng đang nhí nhố, nghịch ngợm. Có thể thấy, đây đều là những khoảnh khắc đời thường của hot girl Xoài Non mà ông xã đã vô tình chụp được. Qua ống kính của Xemesis, gái xinh 2K có thể kém lung linh do không trang điểm kỹ càng và cũng không ăn diện váy áo lộng lẫy. Tuy nhiên, người đẹp lại ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc tự nhiên mà khó góc máy nào có thể "dìm" được. Nhiều người thậm chí còn cho rằng những hình ảnh mà Xemesis chụp Xoài Non lại càng chứng tỏ được đẳng cấp nhan sắc của cô nàng. Khoảnh khắc ăn uống vô tư của cô cũng lọt vào ống kính của ông xã. Bên dưới, nhiều người vẫn động viên cô nàng: "Vẫn xinh quá luôn", "Như này mới đúng xinh luôn á", "Nhưng vẫn cute bà nha"... Trước khi kết hôn với Streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis, Xoài Non đã là một hot girl có tiếng. Cô được yêu mến nhờ gương mặt xinh như búp bê. Nhìn ảnh, nhiều người cứ ngỡ Xoài Non lai Tây nhưng bố mẹ cô đều là người Việt. Người đẹp sở hữu gương mặt nhỏ, đôi mắt to cùng sống mũi cao thanh thoát mà không cần sử dụng đến bất kỳ biện pháp thẩm mỹ nào. Ảnh: FBNV