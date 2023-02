Số hưởng như Xoài Non, lấy được ông chồng tâm lý cực chiều

Kể từ khi về chung một nhà, Xoài Non và Xemesis bị nhiều người vẫn xì xào bàn tán vì cho rằng nàng hot girl lấy chồng sớm là phí hoài tuổi thanh xuân. Để xóa tan những suy nghĩ của người đời, chàng streamer hẳng cần nói gì nhiều. Chỉ cần qua những hành động ngọt ngào, quan tâm mà Xemesis dành cho bà xã hot girl, hội chị em đã biết đây chính là hình mẫu lý tưởng mà ai cũng ao ước. Mới đây, hot girl Xoài Non đã đăng tải một bài đăng chia sẻ về hành động cưng chiều mà “streamer giàu nhất Việt Nam” dành tặng cô và bạn bè. Theo đó, hot girl sinh năm 2002 cùng ekip phải lên Đà Lạt để thực hiện một dự án cá nhân trong vòng 3 ngày. Sợ mọi người vất vả, Xemesis đã đứng ra thuê biệt thự nghỉ dưỡng để cả nhóm có thể thoải mái chỗ ăn, chỗ ngủ. Điều này khiến Xoài Non vô cùng hạnh phúc, cô nhanh chóng cảm ơn và gửi nụ hôn đến chồng. Đây không phải là lần đầu tiên Xemesis chi tiền khủng để khiến vợ vui. Trước đó, vào những dịp lễ như sinh nhật, Tết hay thậm chí là ngày bình thường, nam streamer cũng thường mua những món hàng hiệu để tặng bà xã. Thậm chí, Xemesis còn có lần “gây sốt” khi chuyển nhà chỉ để có đủ chỗ cho vợ chứa 600 bộ quần áo. Tuy nhiên, đừng tưởng nam streamer chỉ biết chiều vợ bằng vật chất. Bởi nếu theo dõi Xemesis, người hâm mộ sẽ thấy anh nhiều lần sẵn sàng đứng ra bảo vệ Xoài Non khỏi những lời khiếm nhã trên mạng xã hội. Không những vậy, trong đời sống hàng ngày, Xoài Non và Xemesis cũng không ít lần khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Lấy cô vợ kém mình đến 13 tuổi, nhiều khi dù không muốn nhưng nam streamer cũng đành hùa theo những trò trẻ con của Xoài Non. Những lúc như vậy, người ta càng thấy anh yêu thương vợ đến nhường nào. “Hiếu có nhân phẩm tốt, Trang bên cạnh Hiếu cũng vì Hiếu có trái tim sâu sắc. Bên ngoài thì không nói chứ bên trong tình cảm vô cùng. đối với gia đình thì bao giờ cũng nhiệt tình và sống biết trách nhiệm của bản thân. Không ỷ lại gia đình và luôn cố gắng che chở Trang, muốn Trang sống tốt. Một nhân phẩm tốt như vậy thì Trang yêu là bình thường phải không", Xoài Non ngọt ngào nói về chồng trên trang cá nhân. Không sai khi lâu nay người ta luôn gọi Xoài Non là một trong những nàng dâu số hưởng và may mắn nhất. Có thể thấy nàng hot girl 21 tuổi đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn.

