Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018

21h51: Xen giữa phần thi trang phục áo tắm và trang phục dạ hội là tiết mục biểu diễn "Góc tối - Tìm lại" của ca sĩ Mai Tiến Dũng. Thiều Bảo Trang trong trang phục gợi cảm làm nóng sân khấu với ca khúc "Girl on fire". 21h42: Sau phần thi bikini, MC công bố Top 15 gồm: Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Bùi Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thúy An, Hà Lương Bảo Hằng, Lê Thanh Tú, Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Hà Thanh Vân, Bùi Phương Nga, Phạm Ngọc Hà My, Đinh Phương Mỹ Duyên, Vũ Thị Tuyết Trang, Nguyễn Hoàng Bảo Châu và Trần Tiểu Vy. 21h33: Top 25 thí sinh bước vào phần trình diễn catwalk trong trang phục áo tắm. Đây là một trong những phần thi được chờ đợi nhất. Các cô gái vừa bước đi đầy tự tin vừa khoe những đường cong nóng bỏng.

21h18: 43 thí sinh đồng diễn trong trang phục bikini. Sau đó, ban tổ chức công bố top 25 gồm: Bùi Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thúy An, Chu Thị Minh Trang, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Trần Tiểu Vy, Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Lê Hoàng Bảo Chân, Nguyễn Thị Khánh Linh, Hà Lương Bảo Hằng, Lê Thanh Tú, Đặng Thị Trúc Mai, Phạm Ngọc Linh, Vũ Hoàng Thảo Quyên, Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Hà Thanh Vân, Bùi Phương Nga, Vũ Hương Giang, Phạm Ngọc Hà My, Đinh Phương Mỹ Duyên, Vũ Hoàng Thảo My, Lê Thị Hà Thu Chiêu, Vũ Thị Tuyết Trang, Nguyễn Hoàng Bảo Châu, Nguyễn Hoài Phương Anh và Trần Thị Ngọc Bích.