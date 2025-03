Hot face sao Việt: Hoa hậu Kỳ Duyên pose dáng cùng cún cưng

Tin tức sao Việt 24/3: Hoa hậu Kỳ Duyên pose dáng cùng cún cưng ở cầu thang. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen "Thôi tôi trốn vô rừng đây, kệ mấy bà!", Hương Giang Idol doạ trốn vào rừng. Ảnh: FB Nguyễn Hương GiangDiễn viên Bình An chụp ảnh bên vợ Phương Nga, anh không quên chia sẻ hài hước: "Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng làm, chồng nấu vợ gật đầu... Làm đê". Ảnh: FB Nguyễn Bình An Quách Thu Phương thân thiết bên Minh Cúc ở hậu trường. Ảnh: FB Quách Thu Phương NSƯT Chiều Xuân chụp ảnh ở đồi chè Long Cốc. Ảnh: FB Nguyễn Thị Chiều Xuân Khởi My cùng mẹ đi du lịch ở nước ngoài. Ảnh: FB Trần Khởi My Khả Như xuất hiện với giao diện trẻ trung. Ảnh: FB Khả Như Trần

