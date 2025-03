Hồ Hoài Anh ra sao sau 3 năm dính lùm xùm?

Mới đây, theo Znews, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh làm giám khảo vòng sơ khảo Điểm hẹn tài năng của VTV. Ảnh: Znews. Năm 2022, Hồ Hoài Anh vướng ồn ào tại Tây Ban Nha. Theo Gia đình và Xã hội, chị Trần Trà My - người hỗ trợ pháp lý cho Hồ Hoài Anh trong vụ việc ở Tây Ban Nha năm 2022, chia sẻ trên trang cá nhân, vào tháng 7/2024, Tòa án Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) đã gửi cho nam nghệ sĩ thông báo về quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án có điều kiện do không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội. Ảnh: Gia Đình Xã Hội.Hồ Hoài Anh nghỉ việc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sau lùm xùm. Cụ thể, vào tháng 12/2023, theo Tiền Phong, ông Quốc Chung - Phó phòng Hành chính tổng hợp, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, Hồ Hoài Anh chủ động xin nghỉ công tác và đã có quyết định chính thức về việc này. Ảnh: Dân Việt. Trước khi nghỉ việc, Hồ Hoài Anh bị Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam kỷ luật cảnh cáo vì lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức. Ảnh: VTV. Theo Vietnamnet, trong 3 năm qua, Hồ Hoài Anh đứng sau một số chương trình âm nhạc như mini-concert The Ballad của Tú Dưa, Vietnamese Concert của Hoàng Thuỳ Linh, đêm nhạc từ thiện Hồi sinh quy tụ hơn 30 nghệ sĩ... Ảnh: Người Đưa Tin. Tháng 12/2024, Hồ Hoài Anh ra mắt MV Trầy xước. Anh thể hiện và sáng tác ca khúc. Ảnh: FB Hồ Hoài Anh. Hồ Hoài Anh từng đi từ thiện. Tháng 9/2024, nhạc sĩ Phạm Việt Tuân chia sẻ clip Hồ Hoài Anh trao quà cho 5 hộ thiệt hại 100 % ở Bảo Yên, Lào Cai do mưa lũ. Ảnh: FB Phạm Việt Tuân. Từ sau ồn ào, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang không xuất hiện bên nhau. Khi được hỏi về Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang cho biết, cả hai luôn ứng xử văn minh và vẫn cùng nhau chăm sóc con cái. Ảnh: Dân Việt. Trên trang cá nhân, Hồ Hoài Anh thi thoảng vẫn cập nhật hình ảnh bản thân. Ảnh: FB Hồ Hoài Anh. Xem video: "Lưu Hương Giang hát Đừng ngoảnh lại". Nguồn FB Lưu Hương Giang

