Giống An Nguy, mỹ nhân này cũng bị ném đá vì là người thứ 3

Dân mạng đang bàn tán xôn xao câu chuyện An Nguy - Kiều Minh Tuấn yêu nhau trong khi nam diễn viên đang chung sống với Cát Phượng. Sau khi An Nguy thừa nhận yêu Kiều Minh Tuấn, clip cô từng nói về người thứ ba bị khui lại. Trong clip, An Nguy ví von tình yêu giống như đi WC cần văn minh, phải xếp hàng, không thể giành giật. Cô còn nhấn mạnh: "Trong tình yêu, nếu cảm thấy không thể hạnh phúc với nhau nữa thì giải tán. Không yêu nữa thì thôi, không nên lừa dối nhau”. Công khai là người thứ ba, An Nguy đang bị cư dân mạng ném đá. Trước An Nguy, Nam Em cũng bị chỉ trích dữ dội vì chen chân vào cuộc tình giữa Trường Giang và Nhã Phương. Sau này, Nam Em mới nhận ra mình sai khi là người thứ ba và kể lể chuyện tình này. Ngọc Trinh thừa nhận cô là người thứ ba khi yêu đại gia đã có gia đình. Biết làm người thứ ba là sai nên người đẹp chỉ dám yêu trong bóng tối cho đến khi chia tay. Sau này, Ngọc Trinh thừa nhận điều chua chát nhất chính là làm người thứ ba. Oanh Yến cũng không hề giấu giếm chuyện cô từng yêu người đàn ông đã có gia đình. Khi biết là người thứ ba, Oanh Yến quyết định chia tay dù lúc đó đang mang thai. Giống Ngọc Trinh, Oanh Yến biết bản thân sai khi làm người thứ ba. Phương Trinh Jolie từng thừa nhận là người thứ ba xen vào chuyện tình yêu của nữ diễn viên Nguyệt Ánh và bạn trai đại gia giấu mặt. Tuy nhiên, Phương Trinh Jolie cho rằng cô và Nguyệt Ánh đều chỉ là nạn nhân bởi vị đại gia này đã bắt cá hai tay. Mời quý độc giả xem trailer phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con". Nguồn BHD:

