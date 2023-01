Nghệ sĩ tuổi Mão Trấn Thành: “Của hiếm” Vbiz!

Trấn Thành được biết đến với nhiều vai trò: MC, diễn viên, đạo diễn, giám khảo gameshow. Nam nghệ sĩ được đánh giá là của hiếm Vbiz.

Một nghệ sĩ đa tài

Trấn Thành sinh năm Đinh Mão (1987) tại Sài Gòn, có bố là người gốc Hoa và mẹ người Tiền Giang. Ngoài tiếng Việt, anh còn có thể nói tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và Quan thoại.

Theo học khoa diễn viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh, nhưng anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò MC sau khi đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình vào năm 2006.

Hơn 15 năm làm nghề, bằng nỗ lực và tài năng, Trấn Thành đã khẳng định được tên tuổi của mình, trở thành một trong những MC đắt show nhất nhì showbiz Việt. Trấn Thành từng dẫn các chương trình như: “Thử thách cùng bước nhảy”, “Gala cười 2011”, “The Voice Kids” mùa đầu tiên, “Một trăm triệu một phút”, “Chuyện tối nay với Thành”, “Sau ánh hào quang”, “Giọng ca bí ẩn”, “Người ấy là ai”, “Rap Việt”...

Trấn Thành. Ảnh: FBNV

Với tài hoạt ngôn, lối dẫn thông minh, dí dỏm, mỗi chương trình Trấn Thành tham gia đều hút lượng rating cao, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, nam MC còn được đánh giá am hiểu nhiều lĩnh vực, có kiến thức chuyên sâu ở những mảng nghệ thuật đặc thù. Nỗ lực trong vai trò MC, Trấn Thành gặt hái vô số giải thưởng như: Giải Mai Vàng, HTV Award, VTV Awards…

Ngoài làm MC, Trấn Thành cũng là một trong những sao Việt đắt show làm giám khảo trong các chương trình truyền hình thực tế. Nam nghệ sĩ ngồi ghế nóng loạt chương trình như: “Ca sĩ mặt nạ 2022”, “Đồ Rê Mí 2012”, “Hãy xem tôi diễn - Let us show”, “Thách thức danh hài”, “Cười xuyên Việt”, “Hoán đổi”, “Vietnam's Got Talent 2016”, “Đấu trường tiếu lâm 2016”, “Làng hài mở hội”, “Giọng ải giọng ai”…

Đặc biệt, Trấn Thành còn có biệt tài ca hát, nhái giọng. Nam danh hài có thể giả giọng hát, giọng nói của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Cũng nhờ tài nhái giọng Trấn Thành đã được giao lồng tiếng một số phim hoạt hình như: “Sóc chuột siêu quậy 3”, “Madagascar 3: Thần tượng châu u”, “Kẻ cắp mặt trăng và Tay đua siêu tốc”.

Cuộc chơi điện ảnh và kỷ lục 420 tỷ

Không chỉ nổi tiếng với vai trò MC, giám khảo gameshow, Trấn Thành còn được biết đến là diễn viên tài năng. Anh ghi dấu ấn cả ở mảng sân khấu hài kịch lẫn phim ảnh. Trấn Thành được khán giả nhớ mặt qua những bộ phim như: "Gia sư nữ quái", "Hai Lúa", "Cua lại vợ bầu", “Bệnh viện ma”, "Bố già"… Với “Bệnh viện ma”, dự án phim điện ảnh kinh dị không chỉ giúp Trấn Thành khẳng định tài năng mà đây còn là dự án xe duyên cho anh với bà xã Hari Won.

Đặc biệt, Trấn Thành đã lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu khi đảm nhận vai trò diễn viên chính kiêm biên kịch, nhà sản xuất, đồng đạo diễn phim “Bố già”. Sau hơn 3 tháng ra mắt, phim của Trấn Thành cán mốc doanh thu hơn 420 tỷ đồng cùng 5,6 triệu vé tại Việt Nam. Đây cũng là phim điện ảnh Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Không chỉ đại náo phòng vé trong nước, “Bố già” của Trấn Thành còn công chiếu tại nhiều quốc gia như: Singapore, Malaysia, Úc, Mỹ và nhận được những phản hồi tích cực.

“Phim của tôi hay hay không tôi chưa biết, nhưng chắc chắn nó phải là một bộ phim kỹ”, Trấn Thành chia sẻ.

Với “Bố già”, Trấn Thành khiến giới làm phim trong nước phải ngả mũ thán phục. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng dành những lời tán dương khi hợp tác cùng Trấn Thành:

"Đến lúc cùng làm phim, tôi mới thấy Trấn Thành thực sự giỏi, giỏi ngoài sức tưởng tượng. Trấn Thành có đầu óc đạo diễn xuất sắc. Cái gì Thành cũng biết, lại quan sát tốt. Cách xử lý của Thành trong phim hiện đại và độc đáo. Ban đầu, Thành mời tôi làm đạo diễn duy nhất của phim. Nhưng trong thời gian bấm máy, tôi cảm thấy chúng tôi là đồng đạo diễn. Đóng máy, tôi đề nghị để phim “Bố già” là "một bộ phim của Trấn Thành", chứ không phải "một bộ phim của Vũ Ngọc Đãng". Tôi thấy mắc cỡ nếu chỉ để tên tôi. Tôi còn nói với Thành rằng phim sau Thành tự đạo diễn luôn, không cần mời thêm ai khác”.

Phim "Bố già" của Trấn Thành lập kỷ lục doanh thu. Ảnh: FBNV

Sau thành tích khủng của “Bố già”, Trấn Thành tiếp tục bắt tay vào sản xuất dự án phim mới “Nhà bà Nữ”, dự kiến công chiếu vào ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết Quý Mão). Đây cũng là tác phẩm đầu tiên Trấn Thành đảm nhận cương vị đạo diễn.

“Nhà bà Nữ” xoay quanh tình thân, những xung đột bên trong gia đình bà Ngọc Nữ - chủ quán bánh canh cua nức tiếng Sài Gòn. Bên cạnh vai trò đạo diễn, Trấn Thành sẽ vào vai Phú Nhuận, chồng của nhân vật Ngọc Như (do Khả Như thủ vai). Ngoài ra, phim hội tụ nhiều tên tuổi diễn viên như: Lê Giang, Uyển n, Khả Như, Song Luân, NSND Ngọc Giàu, NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh, Ngân Quỳnh, Lê Dương Bảo Lâm, Phương Lan…

Với dự án phim này, Trấn Thành tiết lộ, anh sẽ tiết giảm chất hài vốn là thế mạnh của bản thân để có cái nhìn sâu sắc, độc đáo hơn. “Tôi muốn làm cái gì đó để khán giả có thói quen ra rạp mùa Tết xem phim hay chứ không phải chỉ xem phim vui”, Trấn Thành bày tỏ.

Tết Nguyên đán 2023, Trấn Thành ra mắt phim "Nhà bà Nữ". Ảnh: FBNV

Một Trấn Thành mít ướt và cầu toàn!

Trong suốt chặng đường làm nghề, Trấn Thành được đánh giá là nghệ sĩ nhiệt huyết, làm nghề nghiêm túc, tử tế. Nhiều đồng nghiệp từng tiết lộ về một Trấn Thành rất khác trên trường quay: nghiêm túc, rất kỹ tính. Trấn Thành luôn trong tâm thế sẵn sàng hoạt động, chịu được áp lực làm việc cường độ cao.

Các ê-kíp gameshow khi làm việc cùng Trấn Thành đều phải dành lời khen cho anh bởi sự chuyên nghiệp. Có những chương trình nam diễn viên ghi hình liên tục trong nhiều giờ, thậm chí không ít lần Trấn Thành làm việc quá sức đến mức ngủ quên ở hậu trường, thế nhưng khi lên hình, nam diễn viên lại tràn đầy năng lượng, như không hề biết mệt mỏi.

Nghệ sĩ Lê Giang từng tiết lộ, làm việc với Trấn Thành áp lực, thậm chí đi quay về chị stress phát khóc. Các diễn viên khác như Song Luân, Khả Như đều trong tâm thế tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành vai diễn vì Trấn Thành kỹ lưỡng từng cảnh quay đến câu thoại của diễn viên. Ngay cả em gái Trấn Thành – Uyển Ân cũng không ngoại lệ, không nhận được bất kỳ ưu ái nào bởi Trấn Thành rất cầu toàn.

"Tôi là người không quá giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc", Trấn Thành chia sẻ. Nghiêm túc, khắc nghiệt trong công việc nhưng Trấn Thành là người nhạy cảm, dễ khóc. Nam MC liên tục bị bắt gặp rơi nước mắt trong các chương trình truyền hình thực tế. Thậm chí ở hậu trường phim “Bố già”, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng tiết lộ Trấn Thành khóc rất nhiều.

“Mỗi lần bàn kịch bản, Thành đều khóc. Quay đến cảnh nào hay, Thành lại khóc. Diễn viên khóc 5 thì Thành khóc 10, dỗ hoài không được. Có lần dựng phim, Thành khóc nước mắt đầm đìa vì quá xúc động với một cảnh phim. Tôi và mấy người khác xem thử, cảm động thì có cảm động, nhưng đến mức khóc như Thành thì không”, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng bày tỏ.

Chính việc mau nước mắt khiến Trấn Thành bị đặt biệt danh “Thành Cry”. Chính Trấn Thành cũng thừa nhận, bản thân lố khi khóc quá nhiều. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không thể làm khác.

Trấn Thành mau nước mắt trên sân khấu. Ảnh: FBNV

Thậm chí Trấn Thành cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì sự nhạy cảm này. “Với tôi, nó là món quà từ thượng đế. Nó giúp tôi thăng hoa trong nghệ thuật để kể chuyện được bằng những góc nhìn mà người khác ít thấy. Nó giúp tôi tránh xa khỏi sự vô tâm, lãnh cảm và thờ ơ trước mọi thứ xảy ra với mình, dạy tôi biết cách yêu thương những người xung quanh dù lạ hay quen. Giữ cho trái tim của một người nghệ sĩ luôn đủ ấm để lan toả tình yêu thương”.

Dám yêu và bảo vệ tình yêu...

Không chỉ tử tế trong việc làm nghề, đối đãi với đồng nghiệp, Trấn Thành cũng là người nghiêm túc, thẳng thắn trong chuyện tình cảm. Thời điểm lộ chuyện hẹn hò với Hari Won vào đầu năm 2016, nam danh hài nhanh chóng lên tiếng công khai, ra mặt bảo vệ nữ ca sĩ. Tình yêu của cặp đôi trải qua không ít sóng gió, với sự ngờ vực của khán giả. Vượt qua tất cả, Trấn Thành - Hari Won đã có một đám cưới như mơ vào ngày 25/12/2016.

6 năm hôn nhân, Trấn Thành - Hari Won luôn đồng hành cùng nhau, vun đắp tổ ấm. Trấn Thành không ít lần bênh vực bà xã, dành những lời yêu thương, sự quan tâm đến vợ. Chia sẻ về cuộc sống lứa đôi với Trấn Thành, Hari Won từng xúc động bày tỏ, cuộc đời cô làm gì cũng sai, chỉ có lấy Trấn Thành là không sai.

Trấn Thành - Hari Won. Ảnh: FBNV

Cuộc sống của nghệ sĩ thị phi khó tránh. Có thời điểm, vợ chồng Trấn Thành vướng đồn đoán rạn nứt, kết thúc hợp đồng hôn nhân. Đáp lại, Trấn Thành tuyên bố: "Tôi và vợ còn hạnh phúc lắm! Thậm chí không gây lộn dù chỉ một câu!". Mới đây, đánh dấu cột mốc 6 năm ngày cưới, Trấn Thành chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên Hari Won, đồng thời khẳng định, anh không ngừng yêu vợ và gửi lời cảm ơn "bà xã xịn nhất".