Trấn Thành - Hari Won kỷ niệm 6 năm cưới

Ngày 25/12/2016, Trấn Thành - Hari Won làm đám cưới. Mới đây, đôi vợ chồng son đi ăn tối lãng mạn để kỷ niệm ngày kết hôn. Chia sẻ ảnh hẹn hò, Trấn Thành viết lời ngọt ngào cho Hari Won. “Cảm ơn bà xã đã luôn là một bà xã xịn nhất. Love you honey. Always (tạm dịch: Luôn yêu em)”. Phía Hari Won đăng tải clip vui nhộn bên Trấn Thành đồng thời cũng dành lời cảm ơn cho người bạn đời. Hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won vẫn mặn nồng không như tin đồn rộ lên từ giữa năm 2022. Cặp đôi liên tục khoe ảnh mặc đồ đôi, hẹn hò.Vợ chồng Trấn Thành đi xem phim hâm nóng tình cảm. Trong năm 2022, Hari Won bị liệt nửa mặt do stress, thiếu ngủ. Hồi tháng 11 vừa qua, nữ ca sĩ cho biết, dù hồi phục tới 90%, cô vẫn châm cứu và phải điều trị ít nhất 3 tháng nữa. Hari Won vẫn còn thấy khó chịu khi cười tươi. Bà xã Trấn Thành đi lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc để làm việc và điều trị bệnh. Trấn Thành luôn bận rộn với công việc. Gần đây, nam MC đầu tư dự án và đóng phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam". Mời quý độc giả xem video "Hari Won tiết lộ lý do chưa có con". Nguồn Zing

Ngày 25/12/2016, Trấn Thành - Hari Won làm đám cưới. Mới đây, đôi vợ chồng son đi ăn tối lãng mạn để kỷ niệm ngày kết hôn. Chia sẻ ảnh hẹn hò, Trấn Thành viết lời ngọt ngào cho Hari Won. “Cảm ơn bà xã đã luôn là một bà xã xịn nhất. Love you honey. Always (tạm dịch: Luôn yêu em)”. Phía Hari Won đăng tải clip vui nhộn bên Trấn Thành đồng thời cũng dành lời cảm ơn cho người bạn đời. Hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won vẫn mặn nồng không như tin đồn rộ lên từ giữa năm 2022. Cặp đôi liên tục khoe ảnh mặc đồ đôi, hẹn hò. Vợ chồng Trấn Thành đi xem phim hâm nóng tình cảm. Trong năm 2022, Hari Won bị liệt nửa mặt do stress, thiếu ngủ. Hồi tháng 11 vừa qua, nữ ca sĩ cho biết, dù hồi phục tới 90%, cô vẫn châm cứu và phải điều trị ít nhất 3 tháng nữa. Hari Won vẫn còn thấy khó chịu khi cười tươi. Bà xã Trấn Thành đi lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc để làm việc và điều trị bệnh. Trấn Thành luôn bận rộn với công việc. Gần đây, nam MC đầu tư dự án và đóng phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam". Mời quý độc giả xem video "Hari Won tiết lộ lý do chưa có con". Nguồn Zing