Ngọc Trinh ra sao sau 1 năm được hưởng án treo?

Tháng 10/2023, người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng. Tháng 2/2024, cô bị phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Ảnh: FB Ngọc Trinh. Nữ người mẫu được trở về nhà sau hơn 3 tháng bị tạm giam và hưởng án treo vào đúng dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo Thúy Kiều - trợ lý của Ngọc Trinh, nữ người mẫu cố gắng tăng cân sau khi trở về nhà. Ảnh: FB Ngọc Trinh. Sau Tết Nguyên đán 2024, Ngọc Trinh tham gia buổi khai trương đầu năm mới của công ty riêng. Đây lần đầu tiên Ngọc Trinh xuất hiện nơi đông người sau lùm xùm. Ảnh: Người Đưa Tin. Ngọc Trinh theo đạo Thiên Chúa. Vì vậy, khi cư dân mạng đang truyền tay nhau hình ảnh Ngọc Trinh tại một ngôi chùa, nhiều người bất ngờ. Ngọc Trinh khẳng định cô vẫn theo đạo Thiên Chúa. Ảnh: Arttimes. Ngọc Trinh chia sẻ về việc đi chùa: "Đi tìm cái an ngay trong cái bất an. Thời điểm này Trinh đã đi các chùa tạ lễ rất nhiều vì khi bước chân vào chùa tự nhiên Trinh có cảm giác lòng mình được an yên, nhẹ tênh đến kỳ lạ". Ngoài đi chùa, Ngọc Trinh còn ăn chay vào ngày rằm và mùng 1 mỗi tháng. Ảnh: Arttimes. Sau biến cố, Ngọc Trinh ăn mặc kín đáo hơn xưa. Chân dài gốc Trà Vinh cho biết, cô chưa thực hiện được các bộ ảnh quậy hay sexy. Ảnh: FB Ngọc Trinh. Ngọc Trinh chính thức trở lại phong cách khoe da thịt quen thuộc vào tháng 6/2024. Ảnh: FB Ngọc Trinh. Mới đây, “nữ hoàng nội y” bị nhiều cư dân mạng chỉ trích mặc phản cảm tại sự kiện thời trang. Ảnh: FB Ngọc Trinh. Trước những bình luận trái chiều về phong cách ăn mặc, Ngọc Trinh cho biết: "Chiếc đầm đen gây tranh cãi nhất đêm qua. Riêng tôi thấy đẹp đúng chất nữ hoàng nội y tái xuất sau 1 năm. Cảm ơn anh Lê Thanh Hòa vì thiết kế quá xuất sắc, đúng cái thần thái tôi đang tìm lại. Với tôi, đây là một chiếc đầm quá đáng nhớ". Ảnh: FB Ngọc Trinh. Ngoài tham gia sự kiện giải trí, Ngọc Trinh trở lại màn ảnh vào tháng 11/2024 khi đóng phim điện ảnh Chị dâu. Ảnh: Youtube CGV Cinemas Vietnam. Xem video: "Ngọc Trinh trữ đông trứng, hé lộ thời gian sinh con đầu lòng"

