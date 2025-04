Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 Đào Hiền khoe khéo vòng một

Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Á hậu Đào Hiền diện một chiếc váy xẻ ngực sâu. Đào Hiền khoe khéo vòng một căng đầy gợi cảm tại sự kiện. Người đẹp đến từ Nghệ An gợi cảm hơn so với thời điểm đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023. Gần đây, Đào Hiền phủ nhận tin đồn bị tước danh hiệu. "Hiện nay Hiền đang là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, việc đưa hình ảnh và tin tức sai sự thật về Hiền như vậy đã ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của Hiền, ảnh hưởng đến hình ảnh của cuộc thi Miss World Vietnam", cô lên tiếng. Ngoài ra, nàng hậu cũng phủ nhận tin đồn dừng lại ở vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 do làm răng sứ. Người hâm mộ khuyên Đào Hiền dự thi Miss Cosmo Vietnam 2025 sau Hoa hậu Việt Nam 2024. Cách đây không lâu, đăng ảnh tải clip diện áo tắm, Đào Hiền được một số cư dân mạng nhận xét hao hao Hoa hậu Phạm Hương. Vào tháng 3/2025, nàng hậu rời khỏi công ty Sen Vàng của "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung. Đào Hiền được biết đến là em gái của Đào Hà. Đào Hiền đã tốt nghiệp Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào tháng 3/2024. Em gái Đào Hà từng chia sẻ mong muốn làm MC và học cao học. Xem video: "Phần thi ứng xử Miss World Vietnam 2022". Nguồn Znews

