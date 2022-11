Trấn Thành khoe ảnh hẹn hò Hari Won sau tin đồn hôn nhân

Mới đây, Trấn Thành - Hari Won đi ăn cùng bạn bè. Hình ảnh cặp đôi nhanh chóng gây chú ý. Nhiều người hâm mộ bày tỏ vui mừng vì Trấn Thành và Hari Won vẫn hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại tỏ ý nghi ngờ độ chân thực hình ảnh cặp đôi bên nhau. Trấn Thành - Hari Won liên tục bị đồn ly hôn do ít đăng ảnh bên nhau như trước. Phía người trong cuộc đều lên tiếng phủ nhận hôn nhân rạn nứt. Hồi tháng 7, danh hài khẳng định vợ chồng anh vẫn hạnh phúc, không hề có hợp đồng hôn nhân như tin đồn. Đồng thời, Trấn Thành giải thích rằng bản thân đang bận rộn quay phim nên không có thời gian chụp ảnh cùng vợ. Hồi tháng 10, Trấn Thành chia sẻ, Hari Won thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc để hoàn thành các kế hoạch công việc nên vợ chồng không thường xuyên sánh đôi bên nhau. Mới đây, sau thời gian giữ im lặng, Hari Won cũng lên tiếng. Cô chia sẻ trên Zing, vợ chồng cô ít khi ở cạnh nhau do mỗi người đều có lịch trình công việc riêng. Tuy nhiên, cả hai vẫn yêu thương, tôn trọng nhau. Về sự vắng mặt của Trấn Thành trong ngày Hari Won ra mắt MV mới đây, quản lý của Hari Won giải thích nam MC bận lịch trình với đơn vị khác đã được đặt lịch từ gần một tháng trước. Hari Won bày tỏ, cô không buồn khi Trấn Thành không thể tới tham dự. Gần đây, Hari Won cũng vắng mặt trong buổi công bố phim mới của Trấn Thành. Ngoài tin đồn hôn nhân, thời gian qua, Hari Won còn đối mặt với vấn đề bị liệt nửa mặt do stress, thiếu ngủ. Hari Won bị đơ phần mặt bên trái, chỉ cảm nhận nụ cười ở một nửa khuôn mặt. Mới đây, bà xã Trấn Thành chia sẻ, cô phải điều trị ít nhất 3 tháng nữa. Hari Won hồi phục cơ mặt khoảng 90%. "Cơ mặt của tôi vẫn còn thấy khó chịu khi cười tươi. Tôi rất mong đến ngày tôi dễ chịu khi cười", nữ ca sĩ gốc Hàn chia sẻ trên Tiền Phong. Xem video "Hari Won tiết lộ lý do chưa có con". Nguồn Zing

