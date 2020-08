Lưu Đê Ly lên tiếng sau vụ ẩu đả với antifan trên phố

Lưu Đê Ly hiện trở thành tâm điểm của dư luận sau khi lộ video ẩu đả với antifan. Theo các clip lan truyền trên mạng xã hội, nữ diễn viên và một người phụ nữ áo đen xảy ra tranh cãi gay gắt trên phố Hàng Buồm (Hà Nội).



Sau một hồi cãi vã, người phụ nữ áo đen lao vào giật tóc Lưu Đê Ly. Cả hai xô xát. Đi cùng Lưu Đê Ly, Huy DX lao vào can ngăn nhưng không được nên cầu cứu công an. Ngay lập tức, lực lượng công an đã can thiệp, mời Lưu Đê Ly và antifan về trụ sở làm việc.

Sau ồn ào ẩu đả, Lưu Đê Ly khẳng định vợ chồng cô đã cư xử đúng mực. “Sau sự việc ngày hôm nay, mình chỉ biết nói rằng chồng mình đã bảo vệ mình một cách đúng đắn và mình vẫn cư xử một cách đúng mực, tử tế tới tận giây phút cuối cùng”, nữ diễn viên chia sẻ.

Lưu Đê Ly và antifan xô xát trên phố.

Lưu Đê Ly không nói rõ mâu thuẫn giữa cô và antifan vừa ẩu đả trên phố. Một số cư dân mạng cho rằng sự việc có lẽ liên quan đến lời tố Lưu Đê Ly mải chụp ảnh khiến con suýt chết đuối. Ngoài phủ nhận lời tố này, Lưu Đê Ly mới đây treo thưởng 10 triệu cho bất cứ ai tìm được người vu khống.

Sau đó, Lưu Đê Ly cho biết đã xác định được danh tính 2 người phụ nữ vu khống cô và đã liên hệ trực tiếp. Thế nhưng, 2 cô gái này không nhận lỗi, quanh co đùn đẩy. Vì vậy, Lưu Đê Ly sẽ nhờ tới pháp luật can thiệp.