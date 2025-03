Gái xinh trường chuyên xứ Nghệ gây sốt khi thi Hoa hậu Hoàn vũ

Cuộc thi Online Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 gây chú ý với nhiều gương mặt mới đầy triển vọng, một trong số đó là cô nàng Lê Khánh Chi đến từ Nghệ An. Sở hữu gương mặt sắc sảo, thân hình bốc lửa, cô nàng được kỳ vọng sẽ đạt giải cao trong cuộc thi lần này. Không chỉ sở hữu sắc vóc vạn người mê, cô nàng còn khiến nhiều người bất ngờ với thành tích học tập đáng nể. Được biết, Khánh Chi là cựu học sinh chuyên Pháp - trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An. Đây là trường chuyên có bề dày thành tích học tập đáng nể. Ngay từ lúc học cấp 3, cô nàng đã được nhận xét là một cô học sinh năng động, thường xuyên tham gia những hoạt động ngoại khóa. Cô nàng đến với cuộc thi với mong muốn được thoát ra vòng an toàn của bản thân: "Tôi quyết định bước ra khỏi nỗi sợ hãi, chinh phục những thử thách mà trước đây tôi từng nghĩ là không thể." Thông qua cuộc thi, Khánh Chi cũng mong muốn truyền cảm hứng tích cực đến với những người còn đang e dè, sợ hãi trước những điều mới lạ: "Cuộc thi này không chỉ là một sân khấu, mà còn là cánh cửa giúp tôi thể hiện bản thân và truyền cảm hứng đến những ai cũng đang e ngại, giống như tôi từng trải qua". Được biết cô nàng hiện đang theo học đại học Greenwich - một trường đại học có tiếng lâu đời ở Anh. Khánh Chi theo đuổi phong cách khi thì nữ tính, nhẹ nhàng, lúc lại vô cùng cá tính. Khánh Chi trong tà áo dài trắng truyền thống.

