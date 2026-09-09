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[GALLERY] Khoảnh khắc ngọt ngào của Quỳnh Nga - Việt Anh

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Khoảnh khắc ngọt ngào của Quỳnh Nga - Việt Anh

Sau khi công khai hẹn hò, Quỳnh Nga - Việt Anh thoải mái chia sẻ hình ảnh tình tứ và lời nhắn ngọt ngào dành cho nhau.

Thu Cúc (tổng hợp)
Quỳnh Nga và Việt Anh đón sinh nhật bên nhau. Hai diễn viên có ngày sinh liền kề, Quỳnh Nga sinh ngày 7/9, còn Việt Anh sinh ngày 8/9. Trong bữa tiệc, cặp đôi cùng cầm bánh, vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: FB Quỳnh Nga.
Quỳnh Nga và Việt Anh đón sinh nhật bên nhau. Hai diễn viên có ngày sinh liền kề, Quỳnh Nga sinh ngày 7/9, còn Việt Anh sinh ngày 8/9. Trong bữa tiệc, cặp đôi cùng cầm bánh, vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: FB Quỳnh Nga.
Quỳnh Nga diện váy ngắn đính sequin, trong khi Việt Anh chọn sơ mi đen. Không gian tiệc được trang trí với hoa đỏ và bánh sinh nhật. Sau khi công khai hẹn hò cách đây không lâu, cặp đôi thoải mái chia sẻ hình ảnh bên nhau. Ảnh: FB Quỳnh Nga.
Quỳnh Nga diện váy ngắn đính sequin, trong khi Việt Anh chọn sơ mi đen. Không gian tiệc được trang trí với hoa đỏ và bánh sinh nhật. Sau khi công khai hẹn hò cách đây không lâu, cặp đôi thoải mái chia sẻ hình ảnh bên nhau. Ảnh: FB Quỳnh Nga.
Trước đó, trong một bữa tiệc sinh nhật, Việt Anh và Quỳnh Nga cùng diện trang phục tông hồng - trắng. Nam diễn viên dành nụ hôn cho bạn gái khi cả hai chụp ảnh bên bánh sinh nhật. Ảnh: FB Quỳnh Nga.
Trước đó, trong một bữa tiệc sinh nhật, Việt Anh và Quỳnh Nga cùng diện trang phục tông hồng - trắng. Nam diễn viên dành nụ hôn cho bạn gái khi cả hai chụp ảnh bên bánh sinh nhật. Ảnh: FB Quỳnh Nga.
Nhân sinh nhật Quỳnh Nga năm nay, Việt Anh cùng bạn gái thực hiện bộ ảnh kỷ niệm. Nam diễn viên nhắn nửa kia: “Chúc em luôn vui và hạnh phúc, hãy luôn là hậu phương vững chắc của anh. Mọi việc khác để anh lo nhé bé yêu”. Ảnh: FB Việt Anh.
Nhân sinh nhật Quỳnh Nga năm nay, Việt Anh cùng bạn gái thực hiện bộ ảnh kỷ niệm. Nam diễn viên nhắn nửa kia: “Chúc em luôn vui và hạnh phúc, hãy luôn là hậu phương vững chắc của anh. Mọi việc khác để anh lo nhé bé yêu”. Ảnh: FB Việt Anh.
Trong bộ ảnh, Quỳnh Nga và Việt Anh diện trang phục đen đồng điệu, tạo dáng tình tứ. Ảnh: FB Việt Anh.
Trong bộ ảnh, Quỳnh Nga và Việt Anh diện trang phục đen đồng điệu, tạo dáng tình tứ. Ảnh: FB Việt Anh.
Quỳnh Nga cũng dành lời chúc cho Việt Anh khi anh bước sang tuổi mới. Nữ diễn viên viết: “Em ngày 7/9 - anh 8/9, sinh nhật cách nhau đúng một ngày”, đồng thời chúc bạn trai “có tất cả trừ vất vả” và luôn thành công. Ảnh: FB Quỳnh Nga.
Quỳnh Nga cũng dành lời chúc cho Việt Anh khi anh bước sang tuổi mới. Nữ diễn viên viết: “Em ngày 7/9 - anh 8/9, sinh nhật cách nhau đúng một ngày”, đồng thời chúc bạn trai “có tất cả trừ vất vả” và luôn thành công. Ảnh: FB Quỳnh Nga.
Không chỉ xuất hiện bên nhau trong những dịp riêng tư, Quỳnh Nga và Việt Anh còn nhiều lần đồng hành trong công việc. Cả hai thoải mái tương tác khi cùng tham gia các chương trình, sự kiện. Ảnh: FB Việt Anh.
Không chỉ xuất hiện bên nhau trong những dịp riêng tư, Quỳnh Nga và Việt Anh còn nhiều lần đồng hành trong công việc. Cả hai thoải mái tương tác khi cùng tham gia các chương trình, sự kiện. Ảnh: FB Việt Anh.
Việt Anh từng mang hoa đến chúc mừng Quỳnh Nga khi cô giành ngôi quán quân “Bước nhảy hoàn vũ” vào tháng 1/2025. Ảnh: FB Việt Anh.
Việt Anh từng mang hoa đến chúc mừng Quỳnh Nga khi cô giành ngôi quán quân “Bước nhảy hoàn vũ” vào tháng 1/2025. Ảnh: FB Việt Anh.
Trước khi công khai hẹn hò, Quỳnh Nga và Việt Anh đã nhiều lần xuất hiện thân thiết bên nhau. Ảnh: FB Việt Anh.
Trước khi công khai hẹn hò, Quỳnh Nga và Việt Anh đã nhiều lần xuất hiện thân thiết bên nhau. Ảnh: FB Việt Anh.
Xem video: "Việt Anh chụp ảnh cùng Quỳnh Nga". Nguồn: Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp)
#Quỳnh Nga #Việt Anh #hẹn hò #ảnh tình tứ #yêu đương #người nổi tiếng

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