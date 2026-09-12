[e-Magazine] Hồng Hạnh: Tôi muốn thử thách bản thân tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Từ công việc người mẫu khi còn là sinh viên đến những trải nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp, Vũ Hồng Hạnh từng bước khám phá khả năng và định hướng cho tương lai. Sau danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, người đẹp sinh năm 2003 tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Hồng Hạnh kể về sự trưởng thành sau danh hiệu Á hậu, những bài học từ Lê Hoàng Phương, nền tảng ngành Luật và dự định trong những năm tới.

- Chị đã chuẩn bị những gì khi bước vào hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026?

- Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi may mắn có một khoảng thời gian làm người mẫu và từng trải qua một cuộc thi nhan sắc. Những trải nghiệm đó giúp tôi hiểu hơn về sân khấu, cách làm việc cũng như áp lực khi tham gia một cuộc thi.

Tuy nhiên, mỗi cuộc thi có những yêu cầu và thử thách khác nhau nên tôi không muốn dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm cũ. Tôi dành nhiều thời gian rèn luyện hình thể, catwalk, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đặc biệt là khả năng kiểm soát cảm xúc và giữ sự tự tin trước những thử thách mới.

Tôi cũng chuẩn bị cho mình tâm thế thoải mái, cởi mở và sẵn sàng đón nhận những góp ý để hoàn thiện bản thân từng ngày.

- Sau danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, chị thấy mình trưởng thành rõ nhất ở điều gì?

- Điều thay đổi rõ nhất là tôi trở nên mạnh dạn và tự tin hơn. Trước đây, tôi khá ngại ngùng nhưng sau cuộc thi đầu tiên, tôi có thêm nhiều trải nghiệm thực tế. Vì vậy, khi đứng trước những thử thách mới, tôi cảm thấy bình tĩnh và biết cách xử lý hơn.

Tôi cũng hiểu rằng một cuộc thi sắc đẹp không chỉ là câu chuyện về ngoại hình mà còn là quá trình khám phá và hoàn thiện chính mình. Vì vậy, lần này tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn nhiều hơn, dám thử sức với những điều trước đây mình còn e ngại.

- Chị từng chia sẻ Lê Hoàng Phương khá nghiêm khắc trong quá trình huấn luyện. Có lời góp ý hay bài học nào đến giờ chị vẫn nhớ và áp dụng?

- Chị Hoàng Phương khá nghiêm khắc với tôi trong quá trình huấn luyện, nhưng chính sự nghiêm khắc đó giúp tôi tiến bộ rất nhiều. Chị luôn dặn tôi phải tự tin, không được rụt rè. Đặc biệt, khi catwalk, tôi phải giữ bình tĩnh, thể hiện thần thái và năng lượng của mình.

Một điều khác tôi nhớ rất rõ là chị luôn dặn khi ở trên sân khấu phải cười thật tươi, bởi mình không biết camera sẽ bắt được khoảnh khắc nào. Đến bây giờ, mỗi khi bước lên sân khấu, tôi vẫn áp dụng điều đó.

Theo tôi, sự tự tin đôi khi không có nghĩa là mình không run. Dù có run, tôi vẫn phải làm chủ bản thân và thể hiện nguồn năng lượng tốt nhất.

- Từ công việc người mẫu khi còn là sinh viên, điều gì khiến chị muốn thử sức với các cuộc thi sắc đẹp?

- Tôi đã theo đuổi công việc mẫu ảnh từ khi còn đi học. Trong những năm đại học, tôi luôn cân bằng giữa việc học và công việc người mẫu.

Tôi học Luật vì yêu thích lĩnh vực này và muốn có một nền tảng kiến thức cho bản thân. Trong khi đó, công việc người mẫu cho tôi cơ hội sáng tạo, làm việc trong môi trường năng động và khám phá nhiều khía cạnh khác của mình.

Sau khi tham gia Hoa hậu Sinh viên Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 3, tôi nhận ra mình thực sự yêu thích môi trường này và muốn nghiêm túc phát triển bản thân hơn. Vì vậy, tôi quyết định cho mình thêm một cơ hội để thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

- Việc học Luật ảnh hưởng thế nào đến cách chị tư duy, giao tiếp và nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống?

- Việc học Luật ảnh hưởng khá nhiều đến cách tôi suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề. Ngành Luật rèn cho tôi tư duy logic và thói quen nhìn nhận một vấn đề từ nhiều phía. Đặc biệt, trước khi đưa ra một quyết định, tôi thường tìm hiểu và cân nhắc kỹ.

Trong giao tiếp cũng vậy, tôi học được cách lắng nghe và lựa chọn cách diễn đạt phù hợp với từng hoàn cảnh. Những điều đó hữu ích với tôi không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống.

Dù hiện tại hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tham gia các cuộc thi sắc đẹp, tôi vẫn trân trọng nền tảng kiến thức mình đã học. Tôi tin những kiến thức đó sẽ tiếp tục đồng hành với mình trong những chặng đường sau này.

- Ngoài đời, chị là một cô gái như thế nào? Có nét tính cách nào mà chị nghĩ ít người biết?

Ngoài đời, tôi khá đơn giản và thích đùa. Tuy nhiên, tôi chỉ hay pha trò với những người thân thiết. Khi mới gặp, có thể mọi người sẽ nghĩ tôi khá nghiêm túc, thậm chí hơi khó gần. Khi thân hơn, mọi người sẽ thấy tôi khác khá nhiều so với ấn tượng ban đầu.

Tôi cũng khá cầu toàn. Khi nhận một công việc, tôi thường muốn mình phải làm thật tốt. Còn ngoài công việc, tôi thích những điều rất đơn giản như trò chuyện, đi chơi và ở bên những người khiến mình cảm thấy thoải mái.

- Sau khi có danh hiệu, chị nhìn nhận thế nào về trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng?

Sau khi giành danh hiệu, tôi có cơ hội tham gia một số hoạt động cộng đồng và chương trình ý nghĩa. Nhưng nếu nói mình đã làm đủ hay làm được thật nhiều thì tôi nghĩ là chưa.

Tôi muốn trong một hành trình mới, mình không chỉ phát triển bản thân mà còn có thể sử dụng hình ảnh và sức ảnh hưởng để lan tỏa những điều tích cực đến nhiều người hơn.

Với tôi, cống hiến không nhất thiết phải là những điều quá lớn lao. Quan trọng là mình thực sự làm bằng sự chân thành và có thể duy trì lâu dài.

- Ở tuổi 23, chị hình dung mình sẽ theo đuổi con đường nào trong vài năm tới?

- Tôi nghĩ mình sẽ lựa chọn một hướng đi kết hợp. Hiện tại, tôi vẫn ấp ủ dự định tiếp tục học lên về chuyên ngành của mình bởi muốn trau dồi kiến thức và không bỏ phí những gì đã học. Song song với đó, tôi vẫn muốn hoạt động, phát triển hình ảnh theo hướng người mẫu, thời trang và nghệ thuật.

Hai lĩnh vực tưởng như khá khác nhau nhưng có thể bổ trợ cho nhau. Một bên mang lại cho tôi nền tảng kiến thức và tư duy, còn một bên giúp tôi trải nghiệm, sáng tạo và kết nối với nhiều người hơn.

Ở tuổi 23, tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ và có rất nhiều điều cần học. Vì vậy, tôi không muốn giới hạn bản thân trong một con đường duy nhất. Tôi muốn tiếp tục thử sức và nỗ lực để trong vài năm tới có thể trở thành phiên bản trưởng thành, bản lĩnh hơn của chính mình.