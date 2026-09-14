Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Thúy Diễm rạng rỡ khi mang thai lần hai, tăng 18 kg vẫn cuốn hút

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Thúy Diễm rạng rỡ khi mang thai lần hai, tăng 18 kg vẫn cuốn hút

Mang thai lần hai, Thúy Diễm có nhiều thay đổi về vóc dáng nhưng vẫn khiến khán giả ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái cuốn hút và tinh thần vui vẻ.

Ngọc Mai
Giữa tháng 5/2026, Thúy Diễm và Lương Thế Thành chính thức thông báo tin vui gia đình chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Đặc biệt, khoảnh khắc này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của cặp đôi khiến niềm hạnh phúc càng trở nên ý nghĩa.
Giữa tháng 5/2026, Thúy Diễm và Lương Thế Thành chính thức thông báo tin vui gia đình chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Đặc biệt, khoảnh khắc này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của cặp đôi khiến niềm hạnh phúc càng trở nên ý nghĩa.
Trong những bộ ảnh bầu được chia sẻ thời gian gần đây, Thúy Diễm nhận được nhiều lời khen bởi diện mạo xinh đẹp và cuốn hút. Nữ diễn viên lựa chọn cách xuất hiện nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn toát lên thần thái nổi bật.
Trong những bộ ảnh bầu được chia sẻ thời gian gần đây, Thúy Diễm nhận được nhiều lời khen bởi diện mạo xinh đẹp và cuốn hút. Nữ diễn viên lựa chọn cách xuất hiện nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn toát lên thần thái nổi bật.
Mang thai khiến cơ thể Thúy Diễm có nhiều thay đổi, song điều đó dường như không làm cô mất đi sự tự tin. Ngược lại, những đường nét trên gương mặt cùng nụ cười tươi tắn giúp nữ diễn viên giữ được vẻ rạng rỡ đặc trưng.
Mang thai khiến cơ thể Thúy Diễm có nhiều thay đổi, song điều đó dường như không làm cô mất đi sự tự tin. Ngược lại, những đường nét trên gương mặt cùng nụ cười tươi tắn giúp nữ diễn viên giữ được vẻ rạng rỡ đặc trưng.
Thúy Diễm từng chia sẻ cô tăng khoảng 18 kg khi mang thai lần hai. Dù cân nặng thay đổi đáng kể, nữ diễn viên vẫn giữ tâm lý thoải mái và xem đây là một phần tự nhiên trong hành trình chờ đón em bé.
Thúy Diễm từng chia sẻ cô tăng khoảng 18 kg khi mang thai lần hai. Dù cân nặng thay đổi đáng kể, nữ diễn viên vẫn giữ tâm lý thoải mái và xem đây là một phần tự nhiên trong hành trình chờ đón em bé.
Không quá đặt nặng chuyện giữ dáng trong thai kỳ, Thúy Diễm thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người hâm mộ. Sự vui vẻ, lạc quan của cô nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.
Không quá đặt nặng chuyện giữ dáng trong thai kỳ, Thúy Diễm thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người hâm mộ. Sự vui vẻ, lạc quan của cô nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.
Qua những hình ảnh được đăng tải, nhiều khán giả nhận xét Thúy Diễm ngày càng rạng rỡ và tràn đầy hạnh phúc. Vẻ đẹp của nữ diễn viên trong thời gian mang thai được cho là mang nét dịu dàng, viên mãn của một người phụ nữ đang tận hưởng niềm vui gia đình.
Qua những hình ảnh được đăng tải, nhiều khán giả nhận xét Thúy Diễm ngày càng rạng rỡ và tràn đầy hạnh phúc. Vẻ đẹp của nữ diễn viên trong thời gian mang thai được cho là mang nét dịu dàng, viên mãn của một người phụ nữ đang tận hưởng niềm vui gia đình.
Ở thời điểm hiện tại, Thúy Diễm đã ngừng công việc để tập trung dưỡng thai. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, ông xã Lương Thế Thành và con trai đầu lòng, chuẩn bị cho sự xuất hiện của thành viên mới.
Ở thời điểm hiện tại, Thúy Diễm đã ngừng công việc để tập trung dưỡng thai. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, ông xã Lương Thế Thành và con trai đầu lòng, chuẩn bị cho sự xuất hiện của thành viên mới.
Thúy Diễm và Lương Thế Thành bén duyên từ quá trình hợp tác trong nhiều bộ phim như Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa và Cát đỏ. Sau thời gian đồng hành trong công việc, cả hai quyết định về chung một nhà vào năm 2016.
Thúy Diễm và Lương Thế Thành bén duyên từ quá trình hợp tác trong nhiều bộ phim như Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa và Cát đỏ. Sau thời gian đồng hành trong công việc, cả hai quyết định về chung một nhà vào năm 2016.
Hai năm sau ngày cưới, cặp đôi chào đón con đầu lòng. Sau nhiều năm vun đắp tổ ấm, việc chuẩn bị đón em bé thứ hai được xem là một dấu mốc đặc biệt, mang đến thêm niềm vui và sự háo hức cho gia đình nữ diễn viên.
Hai năm sau ngày cưới, cặp đôi chào đón con đầu lòng. Sau nhiều năm vun đắp tổ ấm, việc chuẩn bị đón em bé thứ hai được xem là một dấu mốc đặc biệt, mang đến thêm niềm vui và sự háo hức cho gia đình nữ diễn viên.
Hiện người hâm mộ đang chờ đợi khoảnh khắc Thúy Diễm và Lương Thế Thành chính thức đón thành viên mới. Với hành trình hôn nhân đã kéo dài một thập kỷ, thiên thần nhỏ được kỳ vọng sẽ viết thêm một chương hạnh phúc trong câu chuyện gia đình của cặp đôi.
Hiện người hâm mộ đang chờ đợi khoảnh khắc Thúy Diễm và Lương Thế Thành chính thức đón thành viên mới. Với hành trình hôn nhân đã kéo dài một thập kỷ, thiên thần nhỏ được kỳ vọng sẽ viết thêm một chương hạnh phúc trong câu chuyện gia đình của cặp đôi.
Thuý Diễm hài hước miêu tả sự nặng nhọc khi mang thai ở những tháng cuối. Clip: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm
Ngọc Mai
#Thúy Diễm mang thai lần 2 #Nhan sắc Thúy Diễm khi mang thai #Thúy Diễm và Lương Thế Thành #Lương Thế Thành và Thúy Diễm #Nguyễn Ngọc Thuý Diễm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT