[INFOGRAPHIC] Dương Domic đã vụt sáng thế nào?

Mẫu xe sedan hạng sang đầu bảng Lexus LS vẫn chưa bị "khai tử' sau gần 1 thập kỷ, xe vừa được nâng cấp nhẹ nhưng toàn diện tại thị trường quê nhà Nhật Bản.
Hương Giang, Tường San, Trân Đài cùng nhiều mỹ nhân Việt từng đạt thành tích nổi bật tại Miss International Queen.
Từng giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, Vũ Hồng Hạnh tiếp tục hành trình sắc đẹp với nhiều mục tiêu mới.
Ở tuổi 38, siêu mẫu Minh Triệu vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi vóc dáng săn chắc, vòng eo số 11 cùng thần thái cuốn hút.
Từ “Thanh âm vượt đại dương” đến “Mùa hè năm ấy”, Thùy Dương từng bước tích lũy trải nghiệm và tìm kiếm những màu sắc mới trong diễn xuất.
Không ít lần xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, Hồ Ngọc Hà gây chú ý bởi thần thái sang trọng và sắc vóc nổi bật khi đứng cạnh những mỹ nhân đình đám.
Từng thử sức với nghề mẫu, KOC và rap, Đăng Khoa dần nhận ra MC mới là con đường anh muốn theo đuổi lâu dài.
Sau chung kết Miss World 2026, Bảo Ngọc gặp lại ba người đẹp dẫn đầu cuộc thi tại TP HCM.
Sau khi công khai hẹn hò, Quỳnh Nga - Việt Anh thoải mái chia sẻ hình ảnh tình tứ và lời nhắn ngọt ngào dành cho nhau.
Từ lần đầu lên sàn diễn mà không nhận cát-sê, Anh Thi hiểu rằng muốn có thêm cơ hội, cô phải chủ động cải thiện những điểm còn hạn chế.
Emoura Phạm biến hóa từ quyến rũ, sắc sảo đến nữ tính trước khi đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026.
Từ sàn diễn đến phim trường, Koka Bình Nguyên có nhiều trải nghiệm trước ống kính. Tuy vậy, mẹ em vẫn đặt việc học và tuổi thơ của con lên hàng đầu.
Bảo Ngọc, Thanh Thủy, Phương Khánh, H'Hen Niê và Kim Duyên đều đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.
Chiêu Thư chia sẻ về những lần biểu diễn chưa như mong muốn và cách em học từ trải nghiệm trên sân khấu.
Sau chung kết Miss World 2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhìn lại quãng thời gian dự thi và gửi lời tri ân những người đã ở bên cô.
Lọt vào Top 6 Miss World 2026, đại diện Việt Nam, Eritrea, Malaysia, Cộng hòa Dominica, Tây Ban Nha và Nam Phi đều có câu trả lời ứng xử ngắn gọn, thuyết phục.
Dương Phương Thảo xuất sắc đăng quang Miss Galaxy Vietnam 2026 trong đêm chung kết tổ chức tại Mộc Châu, Sơn La, tối 5/9.
Sau khi làm mẹ, Hàn Hằng – bà xã vlogger Huyme nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Sau nhiều năm gắn bó với phim trường, Dollar Phát ngày càng tự tin trước máy quay và chủ động hơn khi tiếp cận nhân vật.
Cộng hòa Dominica đăng quang Miss World 2026, đại diện Tây Ban Nha, Malaysia lần lượt giành danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2. Bảo Ngọc vào Top 6 chung cuộc.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện nổi bật trong phần trình diễn mở màn chung kết Miss World 2026. Đại diện Việt Nam đã chắc suất Top 40 trước đêm thi.