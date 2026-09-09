[INFOGRAPHIC] Đôi bạn thân Hồng Đào - Hồng Vân: Những dấu ấn nghệ thuật

Mercedes-Benz vừa thông báo triệu hồi gần 24.000 xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLE trên toàn cầu do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu, gây mất động năng.
Từ lần đầu lên sàn diễn mà không nhận cát-sê, Anh Thi hiểu rằng muốn có thêm cơ hội, cô phải chủ động cải thiện những điểm còn hạn chế.
Emoura Phạm biến hóa từ quyến rũ, sắc sảo đến nữ tính trước khi đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026.
Từ sàn diễn đến phim trường, Koka Bình Nguyên có nhiều trải nghiệm trước ống kính. Tuy vậy, mẹ em vẫn đặt việc học và tuổi thơ của con lên hàng đầu.
Bảo Ngọc, Thanh Thủy, Phương Khánh, H'Hen Niê và Kim Duyên đều đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.
Chiêu Thư chia sẻ về những lần biểu diễn chưa như mong muốn và cách em học từ trải nghiệm trên sân khấu.
Sau chung kết Miss World 2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhìn lại quãng thời gian dự thi và gửi lời tri ân những người đã ở bên cô.
Lọt vào Top 6 Miss World 2026, đại diện Việt Nam, Eritrea, Malaysia, Cộng hòa Dominica, Tây Ban Nha và Nam Phi đều có câu trả lời ứng xử ngắn gọn, thuyết phục.
Dương Phương Thảo xuất sắc đăng quang Miss Galaxy Vietnam 2026 trong đêm chung kết tổ chức tại Mộc Châu, Sơn La, tối 5/9.
Sau khi làm mẹ, Hàn Hằng – bà xã vlogger Huyme nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Sau nhiều năm gắn bó với phim trường, Dollar Phát ngày càng tự tin trước máy quay và chủ động hơn khi tiếp cận nhân vật.
Cộng hòa Dominica đăng quang Miss World 2026, đại diện Tây Ban Nha, Malaysia lần lượt giành danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2. Bảo Ngọc vào Top 6 chung cuộc.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện nổi bật trong phần trình diễn mở màn chung kết Miss World 2026. Đại diện Việt Nam đã chắc suất Top 40 trước đêm thi.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Opal Suchata cùng nhiều mỹ nhân xuất hiện trên thảm xanh chung kết Miss World 2026 - Hoa hậu Thế giới 2026.
Tập mở màn mùa 5 đưa 6 thành viên trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nghề truyền thống miền Trung qua chuyến tàu di sản đầy thú vị và thử thách vui nhộn.
Từ vị trí thứ 5, Bảo Ngọc vươn lên số 1 trong bảng dự đoán cuối cùng của Missosology về Miss World 2026.
Theo đuổi những vai diễn nhiều thử thách, Hiền Ngô muốn khẳng định năng lực và tìm kiếm cơ hội mới sau nhiều năm làm nghề.
Trước chung kết Miss World 2026, Bảo Ngọc cùng đại diện Philippines, Nigeria, Pháp và nhiều thí sinh đang có thành tích đáng chú ý.
Nhan Phúc Vinh có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất. Mới đây, anh công khai cầu hôn, dành những món quà giá trị cho Khả Ngân.
Khả Ngân nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh sau thời gian kín tiếng chuyện tình cảm. Nữ diễn viên từng được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.
Qua “Mùa hè năm ấy”, Hoàng Hải có thêm trải nghiệm thực tế về diễn xuất và hiểu hơn cách một đoàn phim vận hành.