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[GALLERY] Cầu thủ Nguyễn Trọng Đại giờ ra sao ở tuổi 29?

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Cầu thủ Nguyễn Trọng Đại giờ ra sao ở tuổi 29?

Từng được xem là một trong những tài năng sáng của bóng đá Việt Nam, sự nghiệp của cầu thủ Nguyễn Trọng Đại ở tuổi 29 lại rẽ sang một hướng đầy tiếc nuối.

Ngọc Mai
Nguyễn Trọng Đại sinh ngày 7/4/1997 tại Cẩm Giàng, Hải Dương, trưởng thành từ lò đào tạo Viettel. Sở hữu chiều cao 1m84, anh có thể thi đấu ở cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn trung vệ. Ngay từ khi còn trẻ, Trọng Đại đã gây ấn tượng bởi thể hình tốt, tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò trên sân. Ảnh: FB Nguyễn Trọng Đại
Nguyễn Trọng Đại sinh ngày 7/4/1997 tại Cẩm Giàng, Hải Dương, trưởng thành từ lò đào tạo Viettel. Sở hữu chiều cao 1m84, anh có thể thi đấu ở cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn trung vệ. Ngay từ khi còn trẻ, Trọng Đại đã gây ấn tượng bởi thể hình tốt, tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò trên sân. Ảnh: FB Nguyễn Trọng Đại
Năm 2016 là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp Trọng Đại. Trong màu áo U19 Việt Nam, anh được trao băng đội trưởng tại giải U19 châu Á và cùng các đồng đội tiến vào bán kết. Với lối chơi thông minh, khả năng thu hồi bóng, bọc lót và điều phối khu trung tuyến, Trọng Đại khi ấy được xem là một trong những nhân tố nổi bật của đội bóng. Ảnh: FB Nguyễn Trọng Đại
Năm 2016 là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp Trọng Đại. Trong màu áo U19 Việt Nam, anh được trao băng đội trưởng tại giải U19 châu Á và cùng các đồng đội tiến vào bán kết. Với lối chơi thông minh, khả năng thu hồi bóng, bọc lót và điều phối khu trung tuyến, Trọng Đại khi ấy được xem là một trong những nhân tố nổi bật của đội bóng. Ảnh: FB Nguyễn Trọng Đại
Thành tích lọt vào bán kết U19 châu Á 2016 giúp Việt Nam lần đầu giành quyền tham dự FIFA U20 World Cup. Trọng Đại tiếp tục góp mặt trong danh sách 21 cầu thủ U20 Việt Nam dự giải đấu lịch sử tại Hàn Quốc năm 2017. Anh thậm chí từng giữ vai trò đội trưởng, trước khi Quang Hải được lựa chọn làm thủ quân trước thềm giải đấu. Ảnh: FB Nguyễn Trọng Đại
Thành tích lọt vào bán kết U19 châu Á 2016 giúp Việt Nam lần đầu giành quyền tham dự FIFA U20 World Cup. Trọng Đại tiếp tục góp mặt trong danh sách 21 cầu thủ U20 Việt Nam dự giải đấu lịch sử tại Hàn Quốc năm 2017. Anh thậm chí từng giữ vai trò đội trưởng, trước khi Quang Hải được lựa chọn làm thủ quân trước thềm giải đấu. Ảnh: FB Nguyễn Trọng Đại
Anh còn góp mặt trong đội hình ĐT U23 Việt Nam làm nên kỳ tích "tuyết trắng Thường Châu" năm 2018. Ảnh: FB Nguyễn Trọng Đại
Anh còn góp mặt trong đội hình ĐT U23 Việt Nam làm nên kỳ tích "tuyết trắng Thường Châu" năm 2018. Ảnh: FB Nguyễn Trọng Đại
Không chỉ gây ấn tượng bằng chuyên môn, Trọng Đại còn sở hữu ngoại hình nổi bật, gương mặt điển trai và nụ cười sáng. Thời điểm U23 Việt Nam tạo nên cơn sốt sau chiến tích Thường Châu, anh là một trong những cầu thủ trẻ nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ và truyền thông. Ảnh: FB Nguyễn Trọng Đại
Không chỉ gây ấn tượng bằng chuyên môn, Trọng Đại còn sở hữu ngoại hình nổi bật, gương mặt điển trai và nụ cười sáng. Thời điểm U23 Việt Nam tạo nên cơn sốt sau chiến tích Thường Châu, anh là một trong những cầu thủ trẻ nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ và truyền thông. Ảnh: FB Nguyễn Trọng Đại
Sau giai đoạn được kỳ vọng, con đường thi đấu chuyên nghiệp của Trọng Đại không diễn ra như mong đợi. Những chấn thương cùng quãng thời gian thiếu ổn định khiến cựu tuyển thủ U23 Việt Nam dần vắng bóng ở các sân chơi đỉnh cao. Ảnh: FB Nguyễn Trọng Đại
Sau giai đoạn được kỳ vọng, con đường thi đấu chuyên nghiệp của Trọng Đại không diễn ra như mong đợi. Những chấn thương cùng quãng thời gian thiếu ổn định khiến cựu tuyển thủ U23 Việt Nam dần vắng bóng ở các sân chơi đỉnh cao. Ảnh: FB Nguyễn Trọng Đại
Mới đây, Trọng Đại gây chú ý khi đăng bài tìm kiếm công việc trên mạng xã hội. Ảnh: Người đưa tin
Mới đây, Trọng Đại gây chú ý khi đăng bài tìm kiếm công việc trên mạng xã hội. Ảnh: Người đưa tin
Cầu thủ Trọng Đại tập luyện trên sân. Clip: FB Nguyễn Trọng Đại
Ngọc Mai
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