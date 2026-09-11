[e-Magazine] Thùy Dương: 'Cơ hội đến sớm hay muộn không phải vấn đề'

Với vai Yến Nhi trong “Mùa hè năm ấy”, Thùy Dương có thêm cơ hội khám phá bản thân qua diễn xuất. Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, nữ diễn viên kể về vai diễn mới cùng những dự định sắp tới.

- Khi đọc kịch bản Yến Nhi, điều gì khiến chị muốn khám phá sâu hơn ở nhân vật này?

- Mỗi vai diễn là một cuộc đời khác nhau. Khi có cơ hội đảm nhận một vai mới, tôi luôn cố gắng thể hiện những nét khác biệt để khán giả không thấy sự lặp lại giữa nhân vật cũ và mới. Đó cũng là cách tôi thử thách bản thân trong diễn xuất.

Yến Nhi trong Mùa hè năm ấy hoàn toàn khác với những nhân vật tôi từng thể hiện trước đây. Điều khiến tôi ấn tượng khi đọc kịch bản là xung quanh Nhi có nhiều mối quan hệ rất đáng yêu, từ tình yêu, tình bạn đến những mối quan hệ kiểu “oan gia ngõ hẹp”. Có những người Nhi từng nghĩ sẽ không bao giờ “đội trời chung”, nhưng cuối cùng lại trở nên thân thiết.

Chính những mối quan hệ giàu tình cảm ấy giúp Yến Nhi trở nên sinh động hơn, đồng thời cho tôi thêm đất diễn.

- Yến Nhi khá gần với độ tuổi của chị. Khi xây dựng nhân vật, điều gì của Thùy Dương được chị mang vào Yến Nhi và điều gì phải tiết chế?

- Nhi và tôi khá gần tuổi nên tôi mang năng lượng tuổi trẻ cũng như ngôn ngữ Gen Z của bản thân vào nhân vật, góp phần làm giảm bớt những tình tiết căng thẳng của bộ phim.

Điều tôi cần tiết chế chính là sự tính toán trong diễn xuất. Tôi xây dựng Nhi là một cô gái có phần ngốc nghếch, tồ tệch, suy nghĩ và hành động khá bồng bột. Những cảm xúc yêu, ghét, hờn, giận, vui, buồn cũng thường được cô ấy thể hiện rõ ra bên ngoài.

Nhi thường hành động khá bộc phát nên nếu trước mỗi cảnh tôi tính toán quá kỹ mình nên làm gì, thể hiện ra sao thì sẽ không còn đúng với tính cách nhân vật. Vì vậy, khi hóa thân thành Yến Nhi, tôi cố gắng diễn theo cảm xúc để giữ được sự tự nhiên của cô ấy.

- Trong quá trình quay Mùa hè năm ấy, kỷ niệm hoặc phân cảnh nào trên phim trường khiến chị nhớ nhất? Vì sao?

- Có một phân cảnh khiến tôi nhớ nhất nhưng hiện tại tôi xin phép chưa tiết lộ vì đây là cảnh khá quan trọng và có thể làm lộ nội dung phim. Tôi hy vọng khi phân cảnh này lên sóng, khán giả sẽ cảm nhận được những gì nhân vật trải qua.

- Sau thời gian đồng hành cùng Mùa hè năm ấy, có bạn diễn hay thành viên nào trong ê-kíp để lại cho chị nhiều ấn tượng hoặc giúp chị học được điều gì mới trong nghề?

- Ê-kíp Mùa hè năm ấy phần lớn là những anh chị còn khá trẻ nên khi làm việc, chúng tôi rất thoải mái và luôn tràn đầy năng lượng.

Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội làm việc với đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh và nhiều anh chị diễn viên trong phim. Mỗi người đều để lại cho tôi những ấn tượng riêng. Anh Linh là một đạo diễn rất ấm áp, gần gũi. Vì chúng tôi đều là những người trẻ nên cách anh chia sẻ và làm việc khiến tôi cảm thấy thoải mái, dễ dàng tiếp thu.

Trong số các diễn viên, hai người tôi làm việc cùng nhiều nhất là anh Tô Dũng và anh Tuấn Mõ. Tôi khá bất ngờ về anh Tô Dũng ngoài đời. Nhìn anh có vẻ khó tính nhưng thực tế lại cực kỳ hài hước. Còn khi diễn cùng anh Tuấn Mõ, nhiều lần tôi phải cố gắng nhịn cười vì sự duyên dáng của anh.

Tôi rất trân trọng khoảng thời gian được làm việc trên phim trường bởi đó là cơ hội để tôi tích lũy kinh nghiệm và học hỏi nhiều điều từ các cô chú, anh chị đi trước.

- Trước Yến Nhi, Tâm/Mây trong Thanh âm vượt đại dương là một dấu mốc đáng nhớ của chị trên màn ảnh rộng. Sau một thời gian nhìn lại, vai diễn ấy đã thay đổi cách chị tiếp cận những nhân vật sau này như thế nào?

- Thanh âm vượt đại dương là bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi nên khi chạm ngõ màn ảnh rộng, tôi có rất nhiều bỡ ngỡ. Cũng nhờ bộ phim, tôi trưởng thành hơn trong diễn xuất.

Tôi bắt đầu hiểu và biết cách diễn chi tiết hơn. Những trải nghiệm đó giúp tôi xây dựng các nhân vật sau này chân thực và có chiều sâu hơn.

- Từ Tâm/Mây đến Yến Nhi, chị đã thử sức với những màu sắc nhân vật khá khác nhau. Đâu là dạng vai hoặc vùng cảm xúc chị thấy bản thân vẫn chưa được khám phá và muốn chinh phục?

- Tôi từng chia sẻ nhiều lần rằng mình mong muốn được đảm nhận một vai phản diện. Đây là màu sắc tôi rất thích và thực sự muốn được trải nghiệm, chinh phục.

Bật mí với khán giả một chút, có lẽ mong muốn này của tôi sẽ trở thành hiện thực trong thời gian tới. Tôi hy vọng mọi người sẽ đón chờ.

- Khi nhìn những diễn viên cùng thế hệ có những bước tiến riêng, có bao giờ chị cảm thấy bản thân cần phải đi nhanh hơn? Chị đối diện với sự so sánh và áp lực ấy như thế nào?

- Tôi chưa từng đặt áp lực rằng bản thân phải đi nhanh hơn hay vượt qua một ai đó. Điều tôi cần làm là đi từng bước và cố gắng để những bước chân ấy ngày một vững vàng hơn.

Với tôi, vượt qua chính mình trong quá khứ và ngày một tiến bộ đã là điều rất tốt đẹp.

- Với những trải nghiệm đã có, chị thấy điều gì khó hơn với một diễn viên trẻ: có được cơ hội đầu tiên hay khiến người làm nghề tiếp tục tin tưởng trao cho bản thân những cơ hội sau đó?

- Tôi nghĩ đó đều là những câu hỏi mà mỗi diễn viên phải tự tìm đáp án trong quá trình làm nghề. Chỉ cần bản thân cố gắng và kiên trì, cơ hội đến sớm hay muộn không quá quan trọng bởi tôi tin cơ hội nhất định sẽ đến.

Trước đó, mỗi người cần chuẩn bị cho mình một hành trang thật tốt để khi thời điểm ấy đến, họ đã sẵn sàng “phất cờ”. Khi đã có sự chuẩn bị và thể hiện tốt khả năng, tôi tin mình sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng trong những chặng đường sau.