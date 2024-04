BR-VT: Cận cảnh Nhà truyền thống nghề cá hơn 12 tỷ vừa khánh thành

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án “Xây dựng nhà truyền thống nghề cá tại thị trấn Phước Hải” do Công ty TNHH Kiến Trúc Vũng Tàu làm đơn vị tư vấn, thiết kế và lập bảng dự toán trang thiết bị công trình và các hạng mục thiết bị. Công ty TNHH Xây dựng An Quốc Duy là đơn vị trúng thầu thi công gói thầu số 01 (xây lắp + thiết bị) theo Quyết định số 180/QĐ-QLDA ngày 24/3/2022 của BQL Dự án Đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ. Giá trị trúng thầu là: 10.526.689.839 đồng.



Công ty TNHH Xây dựng An Quốc Duy được thành lập năm 2010, có địa chỉ tại Huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong lịch sử tham gia đấu thầu, Công ty An Quốc Duy đã tham gia khoảng 69 gói, trong đó trúng 67 gói, chỉ trượt 2 gói. Tổng giá trị trúng thầu khoảng1.025.973.396.062 đồng. (trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 561.568.660.081 đồng). Đây cũng là nhà thầu quen và là khách hàng thường xuyên của BQL Dự án Đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ ( trong tổng số 69 gói thầu đã tham gia thì đã có đến 48 gói thầu do BQL Dự án Đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ làm chủ đầu tư và trúng 47 gói, chỉ trượt 1 gói)

Công ty TNHH Kiến Trúc Vũng Tàu có địa chỉ tại Phường 3, TP Vũng Tàu. Đây cũng là đơn vị tư vấn, thiết kế từng tham gia và được chỉ định thầu nhiều dự án lớn trên các địa phương của tỉnh BR-VT. Riêng huyện Đất Đỏ, Công ty TNHH Kiến Trúc Vũng Tàu cũng từng trúng các gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán cho dự án “Xây dựng trụ sở UBND thị trấn Phước Hải”; Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán cho dự án “Xây dựng Đền liệt sĩ xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ” trong các năm 2022 – 2023.