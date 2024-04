Công an TP HCM tìm nữ bệnh nhân trong vụ lừa đảo 816 tỷ

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM đã phát thông báo truy tìm Trần Thị Mỹ Hiền (61 tuổi, ngụ phường Nguyễn Trinh, quận 1).



Theo Công an TP HCM, Hiền nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia, là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần TVĐT Angle Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty TNHH TVĐT BĐS Hoàng Kim Land.

Theo đó, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, lên đến gần 816 tỉ đồng của nhiều người dân.

Theo điều tra, từ đầu năm 2017 đến cuối năm 2019, Hiền cùng các đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân của ba công ty ký kết hợp đồng để thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn quận Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức...

Ba công ty này là Công ty Cổ phần TVĐT Angel Lina (phường Đa Kao, quận 1), Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia (phường Tân Phong, quận 7) và Công ty TNHH TVĐT bất động sản Hoàng Kim Land (Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7).

Tuy nhiên, nhóm này không thực hiện như cam kết theo hợp đồng mà trốn tránh nhằm chiếm đoạt số tiền gần 816 tỉ đồng.

Đến ngày 29/10, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài, khởi tố chín bị can, bắt tạm giam đối với tám bị can.

Công an xác định vai trò của bà Hiền trong vụ án nhưng người này đưa ra kết luận giám định pháp y của trung tâm giám định pháp y tâm thần vào năm 2016, thể hiện mình bị tâm thần.

Công an đưa bà Hiền đi giám định tâm thần. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra đã thực hiện các quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bà Hiền nhiều lần.

Đến tháng 3/2021, VKSND TP HCM có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Hiền. Đồng thời, cơ quan điều tra, Công an TP HCM cũng ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can; khi điều trị bệnh xong, sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Bà Hiền sau đó được đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Tuy nhiên đến ngày 16/3/2024, Công an TP HCM nhận được tin bà Hiền đã tự ý rời khỏi Viện, không rõ đi đâu.

Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm và yêu cầu người thân, gia đình, người dân biết bà Hiền đang ở đâu, liên hệ Phòng PC03, Công an TP HCM để làm việc, tiếp nhận.