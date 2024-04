Bắt 3 đối tượng làm giả giấy khám sức khỏe ở Lạng Sơn

Ngày 16/4, Công an TP Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Ngọc Thọ, Đỗ Xuân Kiên và Bùi Như Thường về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức theo điều 341 Bộ luật hình sự.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt đối với Trần Ngọc Thọ. Thi hành lệnh bắt đối với Bùi Như Thường. Thi hành lệnh bắt đối với Đỗ Xuân Kiên.

Trước đó, ngày 8/4, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Lạng Sơn nhận được tin báo của người dân về việc một số đối tượng cò mồi có hành vi đánh tráo mẫu xét nghiệm trong khám sức khỏe, để đủ điều kiện trong thi sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng Trần Ngọc Thọ (SN 1977, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) làm giả giấy tờ khám sức khỏe để làm lại giấy phép lái xe cho người có nhu cầu. Qua đấu tranh mở rộng, Thọ khai đã mua 1 bộ giấy khám sức khỏe giả với Đỗ Xuân Kiên (SN 1987, trú tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng).

Qua khai thác, Kiên khai nhận đã bán giấy khám sức khỏe giả cho khoảng 40 người dân để kiếm lời. Ngoài ra, Thọ đã nhờ Bùi Như Thường (SN 1981, trú tại khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) là Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới huyện Tràng Định làm khống 4 bộ hồ sơ để đổi giấy phép lái xe ô tô.

Thường đã thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp 72 bộ hồ sơ đề nghị sát hạch lái xe A1, trong đó có giấy khám sức khỏe khống mà không qua khám thực tế. Qua khám xét khẩn cấp Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới huyện Tràng Định, lực lượng Công an thu giữ 543 bộ hồ sơ sát hạch lái xe hạng A1 có sử dụng giấy khám sức khỏe nghi là giả.

Hiện vụ làm giả giấy khám sức khỏe đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.