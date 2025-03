6 người nhập viện cấp cứu vì uống rượu ngâm trái cây

Chiều 31/3, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cấp cứu cho 6 trường hợp nghi ngộ độc rượu. Các bệnh nhân này toàn nam giới, được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giuộc (Long An), gồm: Đ.T.Đ. (28 tuổi), T.H.T. (41 tuổi), P.V.T.B. (50 tuổi), B.V.Đ. (51 tuổi), Đ.V.L (51 tuổi) và P.N.Q.K. (25 tuổi).



Trước đó, tối 29/3, nhóm người này đi du lịch ở Ninh Thuận và cùng nhau uống khoảng 6 chai rượu ngâm trái cây tự mang đi. Ngày 30/3, họ có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn, nôn ói, nghĩ do say rượu nên di chuyển về Tiền Giang. Trên đường đi, triệu chứng nặng hơn nên họ được đưa vào cấp cứu.

Trung bình mỗi năm, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 30 - 50 trường hợp ngộ độc methanol. Ảnh:BV