Hà Nội: Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo mua bán xe không giấy tờ

Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng gồm Đỗ Văn Tạo (SN: 1983; HKTT: Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định); Vũ Đức Linh (SN: 1983; HKTT: Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội) và Đặng Khánh (SN: 1982, HKTT: Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố. Trước đó, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Phúc Xá phát hiện nhóm đối tượng có nghi vấn sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn. Thủ đoạn của các đối tượng là đăng thông tin giả, giao bán xe máy không có giấy tờ với giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người mua. Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó sẽ lợi dụng sơ hở để bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn này, ngày 21/2/2024, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của một bị hại số tiền là 6 triệu đồng. Ngày 25/3/2024, đối tượng Đỗ Văn Tạo còn dùng dao đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt của bị hại khác 1 xe máy Honda Wave. Theo hồ sơ, Đỗ Văn Tạo đã có 4 tiền án (3 tiền án về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý; 1 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản), Vũ Đức Linh đã có 1 tiền án và Đặng Khánh có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an quận Ba Đình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng lừa đảo mua bán xe không giấy tờ theo quy định.