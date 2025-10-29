Hà Nội

Xã hội

Điều tra vụ ngư dân Đắk Lắk bị tấn công khi đang đánh bắt trên biển

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ một tàu cá của ngư dân địa phương bị 3 tàu khác tông, hành hung và cướp tài sản khi đang neo đậu trên biển.

Nguyễn Tâm - Hoàng Hải

Theo trình báo của ông Huỳnh Kín (SN 1985, ngụ phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk), khoảng 18h30 ngày 24/10, tàu cá mang số hiệu PY 91243 TS của ông đang neo chờ sửa chữa thì bất ngờ bị 3 tàu cá lạ, được cho là của ngư dân tỉnh Bình Định áp sát.

bien.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ việc tàu đánh cá bị tấn công.

Nhóm người trên 3 tàu còn đánh các ngư dân và yêu cầu ông Kín giao toàn bộ hồ sơ (bên trong có 10 triệu đồng), giấy tờ tùy thân của thuyền viên.

Sau khi cướp phá, nhóm người này bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, các tàu tấn công nói trên quay lại trả lại giấy đăng kiểm tàu cho ông Kín. Tuy nhiên, tiền và CCCD của thuyền viên không còn.

bien1.jpg
Nhóm người tấn công các thuyền viên trên tàu của ông Kín. Ảnh cắt từ clip

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, lúc 10h ngày 25/10, tàu 369 của đơn vị đã tiếp cận và lai dắt an toàn tàu cá PY 91243 TS gặp nạn tại khu vực biển Trường Sa, cách Đông Nam đảo Song Tử Tây khoảng 2 hải lý, về âu tàu Đá Nam.

Trước đó, vào tối 24/10, đơn vị nhận được tin báo tàu cá PY 91243 TS bị hỏng chân vịt, vỡ phần mũi, có 4 ngư dân, trong đó 3 người bị thương.

Ngay sau khi lai dắt về âu tàu Đá Nam, tổ quân y tàu 369 đã chăm sóc y tế, cung cấp lương thực và phối hợp khắc phục hư hỏng.

