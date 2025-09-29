Hà Nội

Xã hội

Tìm kiếm tàu cá Gia Lai cùng 8 thuyền viên mất liên lạc 2 ngày

Chiều 29/9, Phó chủ tịch UBND Phường Hoài Nhơn Đông Phan Văn Quang cho biết, tàu cá Gia Lai với 8 ngư dân trên địa bàn mất liên lạc 2 ngày qua vẫn chưa liên lạc được.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Ngày 29/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai ( đồn biên phòng Tam Quan ) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một tàu cá của tỉnh với 8 ngư dân đã mất liên lạc khi đang hoạt động ngoài khơi.

Theo đó, tàu cá BĐ 97258 TS do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 7 lao động là Huỳnh Văn Bình ( 1985- Tổ Dân phố Kim Giao, máy trưởng); Bùi Văn Dân ( 1975, Gia Lai- thuyền viên), Trần Bon ( 1989 Phố Lâm Trúc 2 - P. Hoài Nhơn Đông- thuyền viên); Huỳnh Cụt ( 1968- Hoài Nhơn Đông- thuyền viên); Hà Quốc Phong ( 1985- Lâm Đồng- thuyền viên); Phùng Văn Thông ( 1963 – Hải Phòng- thuyền viên); Nguyễn Quốc Hải ( 1987- Trú TDP Kim Giao- P. Hoài Nhơn Đông- thuyền viên).

minh-hoa.jpg
Tàu cá với 8 thuyền viên đang mất kết nối. Ảnh minh họa

Tàu cá xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) ngày 12/9 để hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Đến 20h13 ngày 27/9, khi tàu đang ở vùng biển ngoài khơi thì mất tín hiệu, mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, tàu cá mất liên lạc với gia đình nên em ruột thuyền trưởng là ông Huỳnh Minh Tâm đã đến trình báo cơ quan chức năng.

“Ngay sau khi nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã huy động 4 tàu cá đang đánh bắt gần khu vực để phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên, đến 16h hôm nay (29/9) lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với tàu.” - Phó chủ tịch UBND Phường Hoài Nhơn Đông thông tin với Phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống.

Bài liên quan

Xã hội

Cứu sống thêm một ngư dân trong vụ 2 tàu cá gặp nạn ở Quảng Trị

Sau nhiều giờ ôm trụ nổi lênh đênh giữa sóng to gió lớn, ngư dân Nguyễn Văn Trường (An Giang) đã được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, sau khi tàu bị sóng đánh chìm, thuyền viên Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, ở An Giang) đã bơi bám vào cột phao hoa tiêu để chờ lực lượng chức năng ứng cứu.

Đến khoảng 12h30' ngày 28/9, tận dụng quãng thời gian gió tạnh, anh Trường đã cố gắng bơi vào bờ và được lực lượng cứu hộ phát hiện, bơi ra ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Xem chi tiết

Xã hội

Diễn biến mới nhất vụ 2 tàu cá gặp nạn khi vào bờ tránh bão ở Quảng Trị

Tính đến trưa nay (28/9), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã đưa được 8/11 thuyền viên gặp nạn khi tránh bão số 10 tại vùng biển Cửa Việt vào bờ an toàn.

Trưa 28/9, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã đưa 8 thuyền viên gặp nạn khi tránh bão số 10 tại vùng biển Cửa Việt vào bờ an toàn. Còn 1 người đang đu bám vào một phao số 0, hai người còn lại mất tích đang được tìm kiếm.

ngu-dan-tau-ca-gap-nanbien-phong-edited-1759026431906.jpg
Một thuyền viên được lực lượng chức năng cứu hộ thành công. Ảnh: BĐBP
Xem chi tiết

