Xã hội

Kịp thời đưa ngư dân gặp tai nạn trên biển Nghệ An vào bờ cấp cứu

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng đưa ngư dân bị tai nạn khi đang đánh bắt cá trên biển vào bờ cấp cứu kịp thời.

Thanh Hà

Chiều 15/9, thông tin từ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa nhận được thông tin có ngư dân gặp nạn trong quá trình hành nghề trên biển. Ngay sau đó, đơn vị đã điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng tiếp cận phương tiện đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

bai.png
Bộ đội Biên phòng Nghệ An kịp thời đưa ngư dân gặp tai nạn trên biển vào bờ cấp cứu. (ảnh Hiếu An)

Theo đó, khoảng 14h cùng ngày, qua kênh thông tin liên lạc, ông Trần Đình Diện (SN 1974, trú tại khối Tâm Tiến, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) thuyền trưởng tàu cá QNg 97478 đã đề nghị Đồn Biên phòng Quỳnh Phương giúp đỡ vì có thuyền viên gặp tai nạn lao động.

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Dương Thành (SN 1978, trú tại khối Tân Thành, phường Tân Mai) thuyền viên trên tàu cá bị dây neo đập vào mặt gây thương tích, bất tỉnh.

Ngay sau khi được tin báo, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã triển khai phương tiện cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đến khoảng 16h cùng ngày, tổ công tác của Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cùng ngư dân khác đã đưa nạn nhân vào bờ, chuyển lên cơ sở y tế tuyến trên cấp cứu.

