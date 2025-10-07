Khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển TP Huế

Lực lượng biên phòng TP Huế đang khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân gặp nạn ở biển Thuận An sau khi va chạm với tàu hàng Thuần Trung 08.

16h ngày 7/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế nhận được thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế về vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá trên vùng biển Thuận An.

Các thuyền viên được lực lượng biên phòng ứng cứu. Ảnh: Võ Tiến.

Vụ va chạm xảy ra vào lúc 15h10 cùng ngày, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế tiếp nhận thông tin cứu nạn từ tàu Thuận Trung 08 đang hành trình theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực gần cửa biển Thuận An, tàu này đã va chạm với tàu cá TTH-96329TS lúc này trên tàu có 4 thuyền viên tại vị trí có tọa độ 16º43’66”N; 107º37’28”E, cách Bắc cửa biển Thuận An, TP Huế khoảng 9 hải lý.

Ngay sau vụ va chạm, 3 thuyền viên trên tàu cá TTH-96329TS đã được tàu Thuận Trung 08 cứu vớt, đưa lên tàu, một thuyền viên hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Các thuyền viên được bộ đội biên phòng TP Huế sơ cứu. Ảnh: Võ Tiến.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An nhanh chóng xác minh, thông báo đến chính quyền địa phương và gia đình các nạn nhân, huy động 5 tàu cá của ngư dân phối hợp cùng tàu Cảng vụ 02 tham gia tìm kiếm thuyền viên còn mất tích.

Cùng thời điểm, Bộ đội Biên phòng thành phố cũng chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 điều động tàu ST112 (BP31-12-01) cùng 9 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương cơ động ra khu vực tàu bị nạn, phối hợp tiếp nhận các thuyền viên gặp nạn, tổ chức sơ cứu và thăm khám ban đầu.

Đến 19h30, tàu Hải đội Biên phòng 2 đã đưa 3 thuyền viên vào Trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An (Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An). Qua chăm sóc y tế, sức khỏe của 3 thuyền viên đã ổn định.

Hiện nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục điều động tàu ST112 cùng các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các cơ quan chức năng, ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm thuyền viên còn mất tích.