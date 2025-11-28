'Điểm nóng' vi phạm ATGT, chủ trạm xăng 'tiết lộ' bất ngờ!

Hơn 600 vụ xe khách vi phạm về trật tự an toàn giao thông, làm việc với cơ quan chức năng, đại diện chủ trạm xăng dầu có liên quan “tiết lộ” lý do hết sức bất ngờ.

Sáng nay 28/11 Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (CSGT) thuộc phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM phối hợp với Uỷ ban, Công an phường Tam Bình (TP HCM) đã làm việc với đại diện chủ 2 trạm xăng dầu vốn là “điểm nóng” về tình trạng xe khách dừng đón trả khách không đúng quy định gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT) và bức xúc dư luận trong suốt nhiều năm qua.

Lực lượng chức năng làm việc với đại diện trạm xăng dầu trên đường T.B 2

“2 trạm xăng dầu T.B 2 và Q.P trên tuyến đường Đỗ Mười (QL1 cũ) đoạn qua phường Tam Bình suốt nhiều năm qua là nơi thường xuyên xảy ra tình trạng xe khách đón trả khách không đúng quy định. Khu vực này gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, nhiều khu công nghiệp và đặc biệt giao thông huyết mạch từ các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ và các tỉnh Tây Nguyên ra vào TP nên rất phức tạp về trật tự ATGT. Chỉ trong năm 2025, tại khu vực nói trên, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 629 vụ xe khách đón trả khách sai quy định và các lỗi khác”, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc thông tin.

Khu vực 2 trạm xăng dầu trên QL1 cũ (nay là đường Đỗ Mười) phường Tam Bình (TP HCM). Đây là điểm nóng về vi phạm để khách đón trả khách không đúng quy định.

Làm việc với lực lượng chức năng, đại diện 2 trạm xăng dầu thừa nhận có tình trạng xe khách đón trả khách xảy ra tại cơ sở kinh doanh của mình. Tuy nhiên, đại diện trạm xăng dầu T.B 2 cho biết, do các tài xế vào đổ nhiên liệu, sau đó cho khách đi vệ sinh và lợi dụng tình huống này để… đón trả khách nên họ… không biết.

Trạm xăng dầu thừa nhận việc xe khách đón trả khách tại cơ sở của mình.

Trước yêu cầu quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc chấm dứt tình trạng vi phạm của các xe khách và lập lại trật tự ATGT tại khu vực, các chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói trên đã ký cam kết không để tài xế dùng trạm xăng dầu để đón trả khách và sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng này.

Chỉ huy CSGT Rạch Chiếc khẳng định sẽ kiên quyết xử lý và yêu cầu các chủ trạm xăng dầu cam kết không để tình trạng xe khách đón trả khách tại cơ sở của mình

“Lực lượng CSGT sẽ liên tục phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý để chấm dứt hoàn toàn vi phạm đón trả khách sai quy định, nhất là thời điểm cuối năm nhu đi lại tăng cao”, Trung tá Tâm khẳng định.