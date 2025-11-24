Cảnh sát giao thông xử lý gần 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong hai khung giờ từ 12h đến 14h30 và 19h00 đến 23h00 ngày 23/11, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 2.427 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 24/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT -Bộ Công an) cho biết, ngày 23/11, lực lượng CSGT phối hợp với Công an tại 30/34 địa phương trên cả nước đã đồng loạt ra quân kiểm soát nồng độ cồn, qua đó phát hiện gần 2.500 trường hợp vi phạm.

Trong hai khung giờ từ 12h đến 14h30 và từ 19h00 đến 23h00 ngày 23/11, lực lượng CSGT phối hợp Công an các địa phương đã triển khai kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn trên nhiều tuyến giao thông.

Lực lượng CSGT tỉnh Điện Biên kiểm tra nồng độ cồn tối 23/11.

Kết quả, lực lượng chức năng đã kiểm soát 91.297 lượt phương tiện, gồm: 2.471 xe khách, 5.225 xe tải, 18.810 xe con, 63.330 xe mô tô, 35 xe ô tô chuyên dùng và 1.426 phương tiện thô sơ, phương tiện khác. Qua kiểm tra, CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 2.427 trường hợp vi phạm, bao gồm: 6 xe tải, 51 xe con, 2.334 xe mô tô và 36 phương tiện thô sơ, phương tiện khác.

Về độ tuổi vi phạm, dưới 18 tuổi có 10 trường hợp (chiếm 0,42%); từ 18 - 35 tuổi: 609 trường hợp (chiếm 25,09%); từ 36-55 tuổi có 1.500 trường hợp (chiếm 61,80%); trên 55 tuổi có 308 trường hợp (chiếm 12,69%). Trong số này có 9 phụ nữ điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn.

Cục CSGT cho biết, việc toàn lực lượng đồng loạt ra quân kiểm soát chuyên đề vi phạm nồng độ cồn trong cùng một thời điểm trên phạm vi cả nước sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục, kể cả trong các dịp lễ, Tết, nhằm từng bước hình thành thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe".

