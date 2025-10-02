Hà Nội

Xã hội

TP HCM đề xuất xử phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông

 TP HCM sẽ thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm trước khi nhân rộng, bảo đảm việc áp dụng mang tính nhân văn, an toàn và khả thi.

Theo Giang Nam /Người Lao Động

Chiều 2/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP HCM cho biết đơn vị đang nghiên cứu, tham mưu bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông.

Phạt tiền chưa đủ sức răn đe

Theo lãnh đạo PC08, chế tài phạt tiền hiện nay chưa đủ sức răn đe, dẫn đến nhiều trường hợp tái phạm. Việc bổ sung hình thức lao động công ích sẽ mang tính giáo dục trực tiếp, buộc người vi phạm có trách nhiệm hơn với cộng đồng thông qua các hoạt động như: thu gom rác, dọn vệ sinh môi trường, hỗ trợ kẻ vạch sơn… Từ đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP HCM thông tin tại họp báo
Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP HCM thông tin tại họp báo

Hiện nay, các hình thức xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ chủ yếu là cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ hoặc tịch thu phương tiện, buộc khắc phục hậu quả.

"Tại Việt Nam chưa có tiền lệ xử phạt bằng lao động công ích trong lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản đã áp dụng và cho thấy hiệu quả tích cực, vừa mang tính giáo dục, vừa răn đe mạnh mẽ" - Thượng tá Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Hướng tới chế tài mang tính nhân văn, khả thi

Theo thượng tá Nguyễn Văn Bình, thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tham mưu Ban Giám đốc Công an TP HCM phối hợp các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung chế tài này vào Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cơ chế triển khai sẽ quy định rõ hành vi áp dụng, thời gian lao động, đơn vị giám sát, cũng như quyền và nghĩa vụ của người vi phạm.

"Chúng tôi sẽ thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm trước khi nhân rộng, bảo đảm việc áp dụng mang tính nhân văn, an toàn, phù hợp sức khỏe, không mang tính cưỡng bức hay làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người vi phạm", lãnh đạo Phòng CSGT khẳng định.

