Mưa ngập lụt, CSGT vẫn phát hiện vi phạm giao thông từ camera AI

Dù thời tiết mưa bão, đường phố Hà Nội ngập sâu nhưng hệ thống camera AI phát hiện 18 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Chiều 7/10, Cục CSGT thông tin về tình hình phát hiện và xử lý vi phạm giao thông từ hệ thống camera AI.

Theo đó, dù thời tiết mưa bão, đường phố Hà Nội ngập sâu nhưng từ 12h ngày 6/10/2025 đến 12h ngày 7/10/2025, Camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai đã ghi nhận có 9127 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 71,1 km/h. Đồng thời phát hiện 18 trường hợp không thắt dây đai an toàn; không phát hiện trường hợp dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Các trường hợp vi phạm này đều được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 17 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; 40 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ; 3 trường hợp đi ngược chiều.

Camera AI tại đường Lê Văn Lương không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường.

Ngoài ra, tại thời điểm camera ghi nhận do ảnh hưởng của bão số 11, nhiều đoạn đường ngập sâu, nhất là đoạn Lê Văn Lương.

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.