Đau đầu dữ dội khi đang ngủ, người phụ nữ 50 tuổi vỡ túi phình não

Cơn đau đầu dữ dội kèm nôn ói khi đang ngủ là dấu hiệu cảnh báo xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch não giữa.

Cơn đau đầu dữ dội xuất hiện đột ngột

Bệnh nhân N.T.M.H. (50 tuổi, ngụ Vĩnh Long) vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cấp cứu sau khi xuất hiện cơn đau đầu dữ dội kèm nôn ói khi đang ngủ.

Theo người nhà, khoảng 2 giờ trước khi nhập viện, bệnh nhân bất ngờ tỉnh giấc vì đau đầu dữ dội, cơn đau tăng dần và kèm nôn ói. Nhận thấy đây là biểu hiện bất thường, gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám thần kinh và chỉ định các phương tiện chẩn đoán hình ảnh cần thiết. Kết quả cho thấy hình ảnh phù hợp với xuất huyết dưới nhện, hướng đến nguyên nhân do vỡ túi phình mạch máu não.

Bệnh nhân tiếp tục được chụp CT mạch máu não (CTA) và dựng hình tái tạo hệ thống mạch máu não. Kết quả phát hiện một túi phình kích thước lớn tại động mạch não giữa. Túi phình đã bị vỡ, gây chảy máu vào khoang dưới nhện.

Đây là một cấp cứu thần kinh - mạch máu não đặc biệt nguy hiểm. Khi túi phình bị vỡ, máu tràn vào khoang dưới nhện có thể làm tăng áp lực nội sọ, gây tổn thương não cấp tính, rối loạn ý thức, co thắt mạch não và thiếu máu não. Người bệnh cũng đối mặt với nguy cơ tái xuất huyết, đặc biệt trong giai đoạn sớm sau khi túi phình bị vỡ.

Hai bệnh viện khẩn trương loại bỏ túi phình khỏi dòng máu

Trước tình trạng cấp cứu, các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh nhanh chóng hội chẩn, đánh giá vị trí, hình thái túi phình, mức độ xuất huyết và nguy cơ tái vỡ.

Sau khi giải thích tình trạng bệnh và nguy cơ có thể xảy ra với gia đình, ê-kíp điều trị thống nhất khẩn trương can thiệp loại bỏ túi phình khỏi vòng tuần hoàn nhằm hạn chế nguy cơ tiếp tục chảy máu.

Ê-kíp bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đã tiến hành chụp mạch máu não và can thiệp nội mạch nút túi phình.

Trong quá trình can thiệp, bác sĩ đưa hệ thống ống thông chuyên dụng qua đường mạch máu đến vị trí túi phình. Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), ê-kíp tiếp cận chính xác túi phình và sử dụng vật liệu nút mạch phù hợp để làm tắc túi phình.

Mục tiêu của phương pháp là loại bỏ túi phình khỏi dòng máu lưu thông, đồng thời bảo tồn dòng chảy của các mạch máu não quan trọng.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển về Khoa Ngoại Thần kinh để tiếp tục theo dõi sát tình trạng thần kinh, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và phát hiện sớm biến chứng sau xuất huyết dưới nhện. Sức khỏe bệnh nhân sau đó ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cảnh báo, xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình có thể diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng. Một trong những biểu hiện điển hình là đau đầu đột ngột, dữ dội, có thể xuất hiện như một “tiếng sét đánh”, kèm buồn nôn hoặc nôn ói.

Tuy nhiên, biểu hiện của bệnh có thể khác nhau tùy người. Một số trường hợp có thể xuất hiện rối loạn ý thức, co giật, cứng gáy, yếu liệt hoặc các dấu hiệu thần kinh khác.

Không tự điều trị tại nhà khi cơn đau đầu xuất hiện đột ngột và dữ dội; cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu thần kinh càng sớm càng tốt để kịp thời xử lý, tránh các biến chứng thần kinh nghiêm trọng.



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