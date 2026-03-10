Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

60 phút kịp thời cứu người bị vỡ túi phình mạch máu não

Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cấp cứu thành công người phụ nữ bị vỡ túi phình mạch máu não trong vòng 60 phút nhờ kỹ thuật nút túi phình hiện đại.

Thúy Nga

Người phụ nữ 50 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê do xuất huyết não nặng đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cứu sống kịp thời bằng kỹ thuật nút túi phình mạch máu não.

Chạy đua với thời gian giành sự sống cho người bệnh

Chị V.T.H (50 tuổi) được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê. Điểm Glasgow - thang điểm đánh giá ý thức người bệnh chỉ đạt 8/15 điểm, cho thấy tình trạng tổn thương não nặng. Theo người nhà, trước đó chị H đang ngồi cà phê thì đột ngột ngất xỉu và nhanh chóng được đưa đến BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp Cấp cứu, Hồi sức tích cực lập tức tiến hành đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở, đồng thời kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ khẩn cấp.

BSCKI Nguyễn Viết Thắng, Phó khoa Cấp cứu BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết: “Kết quả chụp CT mạch não khẩn cấp cho thấy bệnh nhân H. bị xuất huyết dưới nhện lan rộng do vỡ túi phình mạch não - một tình trạng đặc biệt nguy hiểm. Nếu không được can thiệp ngay, nguy cơ chảy máu tái phát, hôn mê sâu hoặc tử vong là rất cao”.

mach-mau.jpg
Người bệnh đang được can thiệp nút túi phình mạch não - Ảnh BVCC

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực phối hợp với khoa Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp nhanh chóng hội chẩn và đưa ra phương án là can thiệp nút túi phình mạch não. Do đây là ca bệnh nặng, việc duy trì hô hấp ổn định trong suốt quá trình can thiệp là yếu tố sống còn nên người bệnh được gây mê nội khí quản và kiểm soát hô hấp trong toàn bộ thời gian thực hiện thủ thuật.

Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), các bác sĩ đưa ống thông nhỏ từ động mạch đùi đi theo hệ thống mạch máu lên não, tiếp cận chính xác vị trí túi phình đã vỡ. Tại đây, những vòng xoắn kim loại chuyên dụng (coil) được đặt vào trong túi phình nhằm ngăn dòng máu tiếp tục chảy vào túi phình gây chảy máu tái phát.

mach-mau-2.jpg
Hình ảnh trước - sau khi can thiệp nút túi phình

Sau khoảng 60 phút can thiệp, túi phình được nút tắc thành công, giúp ngăn nguy cơ chảy máu tái phát và ổn định tình trạng người bệnh.

TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp chia sẻ: “Nút túi phình mạch não là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Đặc biệt, trường hợp bệnh nhân H. có hai túi phình ở cả động mạch não giữa bên phải và bên trái. Trong đó, túi phình đoạn M2 động mạch não giữa trái kích thước lớn, cổ rộng, bờ không đều và có dấu hiệu nghi ngờ vỡ. Ê-kíp đã khẩn trương can thiệp giúp người bệnh qua được cơn nguy kịch”.

Sau can thiệp, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tích cực, kết hợp tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng hằng ngày. Tình trạng ý thức của chị H cải thiện dần, các triệu chứng đau đầu, sợ ánh sáng, sợ tiếng ồn giảm rõ rệt. Chỉ vài ngày sau can thiệp, bệnh nhân có thể vận động cơ bản và phục hồi tốt.

mach-mau-3.jpg
Chị H dần cải thiện sức khỏe, không còn đau đầu, sợ ánh sáng, tiếng ồn như khi mới tỉnh dậy - Ảnh BVCC

Chị H. xúc động chia sẻ sau khi tỉnh lại: “Sau khi tỉnh dậy thì tôi chỉ biết mình đã được can thiệp xuất huyết não và nằm viện 4 ngày rồi. Trong thời gian nằm viện, các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc rất chu đáo nên sức khỏe của tôi hồi phục nhiều. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn bộ ê-kíp đã giúp tôi qua được “cửa tử” không ai mong muốn”.

Nút túi phình mạch não - lựa chọn tối ưu trong điều trị vỡ túi phình

Theo TS.BS Trịnh Tú Tâm, trường hợp của chị H, nút túi phình mạch não là lựa chọn điều trị tối ưu. Phương pháp này có thể được thực hiện nhanh chóng trong “thời gian vàng”, với mức độ xâm lấn tối thiểu, chỉ cần một đường chọc nhỏ tại động mạch đùi để đưa ống thông lên não, từ đó tránh được cuộc phẫu thuật mở sọ phức tạp cho người bệnh. Đồng thời, kỹ thuật này giúp kiểm soát hiệu quả nguy cơ chảy máu tái phát.

screenshot-2026-03-10-134155.jpg
Người bệnh chụp ảnh với ê-kíp bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Đặc biệt, với xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình, nếu xảy ra chảy máu lần hai, tình trạng của người bệnh có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng. Vì vậy, việc can thiệp sớm để bít túi phình đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát chảy máu và bảo toàn tính mạng cho người bệnh.

“Khi xuất hiện triệu chứng cảnh báo nguy cơ đột quỵ như: đau đầu dữ dội đột ngột, ngất xỉu, nôn nhiều, mất ý thức… người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và can thiệp chuyên sâu để được xử trí kịp thời.

Việc điều trị các trường hợp đột quỵ nhồi máu não, xuất huyết não nguy hiểm cần tận dụng tối đa “thời gian vàng” để bảo toàn tính mạng và chức năng cho người bệnh”, các chuyên gia khuyến cáo.

>>> Mời bạn đọc theo dõi video: Thuế nhập khẩu xăng dầu trước biến động năng lượng toàn cầu

#Cấp cứu đột quỵ xuất huyết não #Nút túi phình mạch máu não #Can thiệp nội mạch giảm xâm lấn #Phục hồi chức năng sau đột quỵ

Bài liên quan

Sống Khỏe

Khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ phát hiện túi phình mạch máu não lớn

Túi phình mạch máu não có thể tồn tại âm ỉ trong cơ thể mà không có triệu chứng rõ ràng, khi vỡ, nó gây xuất huyết não nghiêm trọng.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa ghi nhận một ca điều trị thành công túi phình mạch máu não bằng kỹ thuật stent chuyển dòng – một phương pháp tiên tiến, ít xâm lấn nhưng mang lại hiệu quả điều trị vượt trội.

Tình cờ phát hiện túi phình động mạch cảnh

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau đầu, tăng huyết áp, cụ bà 90 tuổi bị túi phình mạch não lớn

Túi phình mạch não phát triển đủ lớn sẽ gây chèn ép mô não hoặc dây thần kinh lân cận gây nên các triệu chứng: Đau đầu, tê một bên người, rối loạn thị giác.

Nguy cơ vỡ gây đột quỵ, xuất huyết

Các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh vừa thực hiện thành công ca can thiệp nội mạch nút túi phình mạch não kích thước lớn cho một bệnh nhân 90 tuổi. Đây là trường hợp can thiệp túi phình mạch não chưa vỡ cao tuổi nhất được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền phục hồi di chứng đột quỵ

Đừng để di chứng sau tai biến mạch máu não kéo dài. Hãy chủ động thăm khám và điều trị sớm để nâng cao hiệu quả phục hồi.

Tai biến mạch máu não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và để lại nhiều di chứng nặng nề, đặc biệt ở người cao tuổi.

Không ít bệnh nhân dù đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng vẫn phải đối mặt với các di chứng như tê yếu hoặc liệt nửa người, nói ngọng, nuốt khó, đau đầu kéo dài, suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới