Điều trị thành công ca bệnh có túi phình lớn ở động mạch cảnh

Nếu không được điều trị kịp thời, túi phình có thể vỡ gây xuất huyết não hoặc xuất huyết dưới nhện, dẫn đến đột quỵ, hôn mê và đe dọa tính mạng.

Ngày 27/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa can thiệp thành công cho 1 nữ bệnh nhân có túi phình lớn ở động mạch.

Được biết, bệnh nhân là T.T.L (42 tuổi, trú tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), nhập viện khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, với triệu chứng đau đầu kéo dài ngày càng dữ dội, đau nhiều hai bên thái dương.

Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các cơn đau âm ỉ vùng chẩm. Sau đó, cơn đau xuất hiện liên tục về đêm và không đáp ứng với các thuốc giảm đau thông thường.

Ngay khi bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân có bất thường hệ thống mạch máu não nên đã chỉ định chụp cắt lớp vi tính mạch máu não.

Sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, không còn đau đầu...

​Kết quả hình ảnh chụp cắt lớp vi tính mạch máu não cho thấy bệnh nhân có túi phình lớn ở động mạch cảnh trong trái, kích thước khoảng 10x8x6 mm, khu trú tại đoạn động mạch mắt. Túi phình này nếu không được điều trị kịp thời có thể vỡ gây xuất huyết não hoặc xuất huyết dưới nhện dẫn đến đột quỵ, hôn mê, thậm chí tử vong.

​Ngay sau đó, các bác sĩ đã chỉ định can thiệp điều trị túi phình bằng kỹ thuật dùng stent chuyển hướng dòng chảy dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) - một phương pháp can thiệp mạch thần kinh hiện đại, đòi hỏi trang thiết bị chuyên sâu và ê-kíp có trình độ cao.

​Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, mắt nhìn rõ, giảm đau đầu và được xuất viện.