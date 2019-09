Ngoài iPhone, những sản phẩm nào được chờ đợi ngày 10/9?

Mẫu điện thoại iPhone 2019 - Bloomberg dự đoán Apple sẽ ra mắt 3 mẫu iPhone, 2 trong số đó được gọi với cái tên "Pro". Nâng cấp đáng chú ý nhất trên thế hệ iPhone 2019 nằm ở hệ thống camera. 2 phiên bản Pro được trang bị thêm camera góc siêu rộng. Ngoài ra, iPhone mới cũng có tính năng kết hợp hình ảnh của cả 3 camera khi bấm chụp. Thiết bị kế nhiệm của mẫu XR cũng được bổ sung thêm một ống kính telephoto. MacBook Pro 16 inch - Nguồn tin từ Digitimes cho biết MacBook Pro 16 inch sẽ có kích thước tổng thể tương đương với những thiết bị 15 inch hiện tại. Điều này có được nhờ việc giảm kích thước viền màn hình. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cũng tiết lộ đây sẽ là model đầu tiên không sử dụng bàn phím cánh bướm. Thay vào đó, máy sẽ được trang bị một loại bàn phím mới cho độ bền và cảm giác sử dụng tốt hơn. Apple Watch 5 - Nguồn tin từ Bloomberg cho biết Apple Watch 5 sẽ không có nhiều thay đổi về thiết kế so với thiết bị tiền nhiệm. Thay vào đó, hãng sẽ tập trung cải tiến các tính năng và thời lượng sử dụng pin trên mẫu đồng hồ này. Tờ Economic Daily News của Trung Quốc tiết lộ, màn hình trên Apple Watch 5 sẽ sử dụng công nghệ micro LED mới, cho phép tiết kiệm năng lượng tốt hơn. Hệ điều hành iOS 13, iPadOS, watchOS 6 - Hệ điều hành iOS 13, iPadOS được Apple giới thiệu lần đầu tại sự kiện WWDC diễn ra vào đầu tháng 6. Apple cho biết iOS 13 sẽ tập trung mạnh mẽ vào hiệu năng. Cụ thể, với iOS 13, tốc độ mở khóa màn hình với Face ID sẽ nhanh hơn 30%, đồng thời tốc độ mở ứng dụng cũng nhanh gấp 2 lần. Apple TV - Công ty có thể sẽ giới thiệu một phiên bản nâng cấp cấu hình của mẫu Apple TV. Theo The Verge, chiếc Apple TV mới có thể sử dụng chip A12, hỗ trợ tốt hơn cho các trải nghiệm giải trí, chơi game. Dịch vụ Apple TV+, Apple Arcade - Apple đang chuyển mình từ một công ty phần cứng sang kinh doanh các sản phẩm dịch vụ. Tại sự kiện WWDC diễn ra vào tháng 6, hãng đã giới thiệu thêm một số dịch vụ mới như Apple TV+ hay Apple Arcade (dịch vụ gói trò chơi của Apple). Nguồn tin từ The Verge cho biết, bên cạnh nền tảng iOS 13, hãng sẽ phát hành dịch vụ Apple Arcade với mức giá 4,99 USD/tháng. "One more thing" - Đây là câu nói quen thuộc tại mỗi sự kiện ra mắt iPhone. Năm nay, điều bất ngờ dành cho người hâm mộ có thể là một chiếc kính AR. Trong phiên bản thử nghiệm của hệ điều hành iOS 13, MacRumors đã phát hiện ra Apple đang nghiên cứu một thiết bị AR để kết hợp với các sản phẩm của hãng. Một số nguồn tin trước đó cho biết, mẫu kính này sẽ có tên gọi Apple Glass.

