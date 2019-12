Ngoài chân đế 1.000 USD, màn hình Apple cần khăn chuyên dụng

Khi Apple ra mắt màn hình Pro Display XDR vào tháng 6, nhiều người đã phản ứng với chân đế bán riêng giá 1.000 USD. Tại sự kiện, Apple cho biết đế VESA để gắn tường cho màn hình này có giá 199 USD, còn chân đế là 1.000 USD. Tổng giá trị của bộ màn hình rẻ nhất và chân đế lên tới 6.000 USD.

Tuy nhiên đó không phải phụ kiện đặc biệt duy nhất của màn hình Pro Display XDR. Apple mới công bố bản nâng cấp 1.000 USD "kết cấu nano", trong đó màn hình được phủ một lớp hạt đặc biệt để đọc chữ dễ hơn, nhất là khi sử dụng gần sân khấu. Chân đế Pro Stand mà Apple bán riêng có giá tới 1.000 USD. Ảnh: Twitter.

Trong tài liệu hướng dẫn sử dụng, Apple cho biết người dùng chỉ được lau màn hình bằng "khăn lau khô làm bóng" do hãng để sẵn trong hộp để đảm bảo cho lớp vật liệu đặc biệt.

"Chỉ dùng đúng khăn lau khô Apple làm bóng được cung cấp trong hộp để lau bụi hay các vết bám khỏi màn hình. Không thêm nước hoặc các loại chất lỏng khác để lau lớp kính kết cấu nano", tài liệu hỗ trợ của hãng cho biết.

Apple không nói rõ lý do vì sao lớp vật liệu này lại yêu cầu khăn đặc biệt. Trong tài liệu, hãng cho biết lớp "kết cấu nano" được "in lên màn hình ở mức độ nanomet". Có lẽ đó là lý do lớp vật liệu này rất mong manh và phải sử dụng đúng loại khăn lau.

Để giặt khăn lau đó, Apple cho biết người dùng phải dùng nước rửa chén, giặt tay, vắt khô nước và treo lên phơi trong ít nhất 24 giờ. Hãng cũng chưa đưa ra mức giá hay đăng tải tấm khăn đặc biệt này lên website của mình.