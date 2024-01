Nóng: ĐKVĐ V-League chốt "Zico Thái" vào ghế nóng

Những ngày qua thông tin về mặt nhân sự của ĐKVĐ V-League là CLB Công an Hà Nội thu hút được nhiều sự chú ý. Đặc biệt, khi đội bóng ngành Công an đã đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV người Hàn Quốc là Gong Oh Kyun và trận đấu gần nhất giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại phải ngồi vào vị trí cabin chỉ đạo.

HLV Kiatisak Senamuang sẽ là người tiếp theo ngồi vào ghế nóng của CLB Công an Hà Nội.

Sau đó, rất nhiều thông tin CLB Công an Hà Nội có những buổi gặp mặt để đưa 1 HLV trưởng ĐTQG khác về sân Hàng Đẫy nhưng theo nguồn tin có được, cả 2 bên không tìm được tiếng nói chung. Ngay sau đó, người được CLB Công an Hà Nội nhắm đến để mời về ngồi vào chiếc ghế nóng đó là HLV người Thái Lan là Kiatisak Senamuang.

Chia sẻ với PV, lãnh đạo CLB Công An Hà Nội cho biết: "HLV Kiatisak Senamuang sẽ bắt tay ngay vào công việc trong tuần tới. Nhà cầm quân người Thái Lan muốn dẫn dắt một đội bóng lớn, có mục tiêu cao.

Vì thế, chúng tôi quyết định lựa chọn anh ấy nhằm tiếp tục đưa đội duy trì vị thế hàng đầu V-League và xa hơn là có thể vươn tầm châu Á".

Lãnh đạo CLB Công An Hà Nội cho biết đã nói chuyện với HLV Kiatisak, đồng thời bầu Đức (CLB Hoàng Anh Gia Lai) cũng đã trao đổi với cựu danh thủ Thái Lan về việc thay đổi môi trường làm việc.

Mời HLV Kiatisak là quyết định bất ngờ của lãnh đạo CLB Công An Hà Nội. Tuy nhiên đây lại là điều hợp lý, bởi ghế HLV trưởng tại đây luôn bất ổn khi chưa tìm được HLV giỏi xứng tầm.

HLV Kiatisak là nhà cầm quân tài năng được kì vọng sẽ cùng dàn sao của CLB Công an Hà Nội thành công.

HLV Kiatisak là nhà cầm quân tài năng, có thể cụ thể hóa tham vọng của CLB Công An Hà Nội ở các giải đấu. Ngược lại, việc sở hữu nhiều ngôi sao của bóng đá Việt Nam như Công An Hà Nội cũng giúp HLV Kiatisak thỏa sức cầm quân và gặt hái thành công.

Dự kiến trong tuần này, CLB CAHN và Zico Thái Lan sẽ thống nhất hợp đồng và có mặt tại Trung tâm bóng đá PVF để tiếp xúc với các cầu thủ của CLB CAHN.