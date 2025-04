Xuất hiện "song trùng" của hot girl Xoài Non gây xôn xao

Trong clip, chủ nhân video diện tóc ngắn bob có màu nâu hạt dẻ. Đáng chú ý, từ ánh mắt - khuôn miệng của cô gái này đều gợi nhớ đến hot girl Xoài Non. Theo tìm hiểu, cô gái này là một TikToker sở hữu 30.000 người theo dõi tên Alice Robins, sinh năm 2008. Alice có ngoại hình khá Tây nhờ lai hai dòng máu Anh - Nhật. Nhiều người khẳng định hiện tượng "song trùng" đã được minh chứng thông qua trường hợp của Xoài Non và Alice Robins. Trong thế giới hơn tám tỷ người, việc tìm thấy một ai đó có khuôn mặt giống mình tưởng như chỉ là chất liệu cho phim ảnh. Thế nhưng trên thực tế, hiện tượng song trùng ngoại hình – hai người không hề có quan hệ huyết thống nhưng lại giống nhau đến khó tin. Hiện tượng "song trùng" đang xảy ra ngày càng nhiều, đặc biệt trong thời đại mạng xã hội và xu hướng làm đẹp đại trà và điển hình mới nhất là Xoài Non và Alice Robins. Song trùng ngoại hình từng được xem là chuyện hy hữu. Nhưng hiện nay, với sự phát triển của công nghệ hình ảnh, việc bắt gặp một người “như bước ra từ gương” không còn là điều hiếm. Chỉ cần lướt TikTok hay Facebook, không khó để thấy những video “gặp bản sao của mình”, hoặc các hình ảnh so sánh giữa hai người xa lạ có khuôn mặt giống đến mức khiến người xem giật mình. Nếu lướt qua hình ảnh của Alice Robins, chắc hẳn không ít người nhầm tưởng đây là Xoài Non. Nhan sắc của Alice Robins được đánh giá giống tới 99% với hot girl Xoài Non. Theo tìm hiểu, Alice Robins kém Xoài Non 8 tuổi và hiện cũng là người mẫu ảnh có tiếng tại Nhật Bản.

