Dàn vlogger đời đầu nổi tiếng thế hệ 9X giờ ra sao?

JVevermind (Trần Đức Việt, sinh năm 1992, Hà Nội) từng là cái tên đình đám trong cộng đồng YouTube với loạt video mang phong cách hài hước, châm biếm. Hôm 2/4 vừa qua, JV chia sẻ video "Mạng xã hội không còn vui nữa". Anh cho rằng hiện nay, các nền tảng tràn ngập những vụ bê bối và thông tin tiêu cực, làm mất đi tính giải trí và lành mạnh vốn có. Huyme (Phạm Công Thành, sinh năm 1993, Hà Nội) là một trong những vlogger tiên phong của Việt Nam. Anh bắt đầu sự nghiệp làm vlog từ cuối năm 2011, trong khi du học ở Mỹ. Hiện tại, Huyme không còn làm vlog đều đặn như trước. Phần lớn video gần đây của anh có nội dung về cuộc sống thường ngày hay chia sẻ những chuyến du lịch cá nhân. An Nguy (Ngụy Thiên An, sinh năm 1987, Hà Nội) là gương mặt nữ hiếm hoi nổi bật trong dàn vlogger đời đầu. Năm 2013, cô khiến cộng đồng mạng xôn xao trước loạt video tếu táo với nét mặt "bất cần" khi đang là du học sinh Mỹ. Qua đó, cô đưa góc nhìn của mình về các vấn đề trong xã hội đến người xem một cách tự nhiên, mang tính giải trí cao. Tại Mỹ, An Nguy xây dựng cuộc sống riêng tư bên người yêu đồng giới Alex Nguyễn. Năm 2020, cô thông báo mang thai và đến tháng 3/2021 hạ sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Thiên Ý. Từ đó, cô tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và ít xuất hiện trước công chúng. Phở Đặc Biệt (Tô Bửu Phát, sinh năm 1991, TP.HCM) gây ấn tượng nhờ loạt video hài hước, kịch bản lẫn hình ảnh đều được đầu tư chỉn chu, khác biệt. Điều đó giúp kênh YouTube của anh nhận được nút vàng từ rất sớm. Nam vlogger đời đầu hiện là giám đốc điều hành cho một công ty giải trí, đồng thời kinh doanh một số lĩnh vực như thời trang, tụ điểm dành cho giới trẻ và phòng tập gym ở TP.HCM. Đầu năm 2013, He Always Smiles (Đỗ Hoàng Minh Khôi, sinh năm 1992, Hà Nội) nhanh chóng thu hút sự tò mò của dân mạng nhờ sự bí ẩn khi sáng tạo nội dung theo phong cách giấu mặt. Từ đó, kênh YouTube của anh thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi và hàng triệu lượt xem. Năm 2023, kênh của Minh Khôi bất ngờ đăng tải video mới mang tên Smile Forever để tri ân người hâm mộ suốt 10 năm. Trong vai trò doanh nhân, nam vlogger đời đầu sáng lập hoặc đồng sở hữu nhiều thương hiệu cà phê và thời trang.

