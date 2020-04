Chồng bị vợ cắm sừng 1 tháng sau ngày cưới, dân mạng đưa bình luận lạ

Thời buổi hiện nay, cứ vài ngày trên mạng xã hội lại xuất hiện một câu chuyện ngoại tình gây xôn xao dư luận. Mới đây, một người chồng cay đắng chia sẻ câu chuyện vợ ngoại tình sau 1 tháng kết hôn khiến dân mạng "sôi máu".

Bài viết của người chồng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cụ thể, anh C và vợ đã có thời gian yêu nhau 5 năm trước khi chính thức về chung một nhà. Lấy vợ trẻ hơn nhiều tuổi, hai vợ chồng lại từ Hà Tĩnh lên Hà Nội lập nghiệp nên anh C luôn cố gắng làm việc để lo lắng, bù đắp cho vợ, chưa từng yêu cầu vợ phải làm bất kỳ công việc gì. 4 năm vợ học đại học thì có 3 năm là được anh C chu cấp toàn bộ tiền sinh hoạt phí, thậm chí sắm cho một chiếc xe máy sang để đi lại.

Hai vợ chồng làm đám cưới được 1 tháng thì phát hiện vợ có nhân tình bên ngoài.

Tưởng chừng đám cưới là kết thúc đẹp cho chuyện tình yêu thế nhưng chỉ sau 1 tháng sau khi kết hôn, anh C phát hiện ra vợ ngoại tình bên ngoài. Cô nàng còn ngang nhiên chụp ảnh hẹn hò rồi đăng tải lên mạng xã hội vào đúng ngày hai vợ chồng báo hỉ.

Bận rộn với công việc, anh C không có nhiều thời gian bên vợ. Sợ vợ buồn nên mỗi lần vợ xin đi chơi, sang nhà bạn ở Hà Đông ngủ anh đồng ý ngay, kinh tế khó khăn nhưng luôn cố gắng đưa vợ tiền để mua hải sản về ăn.

Cặp "mèo mả gà đồng" thường xuyên đi chơi, ôm ấp chụp ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Thậm chí còn diện áo đôi.

Thế nhưng anh không ngờ rằng, người vợ mà bản thân nâng niu chiều chuộng lại thường xuyên đi du lịch với nhân tình, thậm chí còn mặc áo đôi, lưu tên trên danh bạ là "chồng" rồi ngang ngược đăng ảnh tình tứ dù chồng thật đang ngược xuôi kiếm tiền.

"Khi biết vợ có thai, mình rất lo cho sức khỏe của cô ấy. Quãng thời gian này mình đã rất hạnh phúc vì sắp được làm bố. Dù người thân luôn bảo mình nuông chiều vợ quá mức, hay cho vợ sang bạn chơi. Vợ chồng giận nhau dù là chuyện rất nhỏ nhưng vợ luôn cố ý gây gổ, làm to lên rồi bỏ đến ở nhà bạn, mặc kệ chồng và chuyện làm ăn ở xưởng. Mình luôn nhẫn nhịn vì sợ có bầu tâm lý nhạy cảm, sợ vợ suy nghĩ ảnh hưởng đến mẹ con" - Anh C ngậm ngùi chia sẻ.

Câu chuyện vợ ngoại tình trên hiện đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Ai nấy đều tỏ ra bức xúc vì hành động của cô vợ.

"Đàn bà thế này thì bỏ luôn chứ nuối tiếc cái gì, lăng loàn. Có chồng yêu, chồng chiều không thích lại lấy tiền của chồng đi với trai. Chẳng biết phía sau có uẩn khúc gì không nhưng ngoại tình đã là sai trái rồi".

"Anh này thuộc dạng thần kinh thép chứ là mình mình không kìm chế được đâu. Thôi, còn rất nhiều người tốt ngoài kia, cho cặp mèo mả gà đồng này đến với nhau, không được yêu chiều, không có tiền mới sáng mắt ra"